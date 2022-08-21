人妻嬌嗔小王：你以為你狙擊槍？　老公看手機紀錄後悔復婚

▲人妻外遇「狙擊槍」小王，鹹濕對話曝光還辯是「朋友間打嘴砲」。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名人夫與妻子離婚2年多決定復婚，沒想到某天卻發現妻子與不知名男子的對話紀錄超鹹濕，包括妻子比喻對方是「狙擊槍」，對方還自認可以讓她「直接懷孕」，崩潰向2人求償60萬。台中地院認定兩人侵害配偶權，判賠30萬為適當。

人夫阿明（化名）主張，他與妻子庭庭（化名）2015年9月、2018年8月二次結婚，婚後育有2女。阿明卻在2020年11月間發現庭庭沉迷於線上遊戲，結識網友後雙方經常打電話往來。

直到去年1月多，阿明意外發現庭庭與另名男子於LINE上的對話內容，雙方互稱「老公」、「老婆」，詳細紀錄下發生關係的過程，對話超鹹濕，讓他氣得向兩人求償60萬元。

其中，禁忌對話內容提到「到後面你一直叫我的時候我就很興奮啊就想繼續」、「越叫越大聲妳水就越多好像要噴出來一樣」、「每次做完都還沒軟都想繼續塞進去了」，其中小王還提到自己禁慾太多天要買保險套，「不然這麼多天會直接射到子宮裡面」，庭庭說「你以為你狙擊槍？」，小王自信回應「不要嘗試、真的可以、頂到底射進去直接懷孕」。

不過，庭庭強調上述證據是阿明趁自己熟睡時私自翻閱手機才取得，屬違法取得證物，應無證據能力，且自己早在2020年10月回娘家居住，雙方婚姻關係早已無法繼續維持，至於聊天對話僅是朋友間單純聊天口頭上開黃腔、打嘴砲，否認外遇。

小王則是把一切推給庭庭，得知對方有配偶後，就有勸她回歸家庭，是庭庭心猿意馬又來糾纏他，自己才心軟收留，但希望基於敢作敢當勇於認錯的想法，願意以10萬元分期付款之條件與阿明談和解。

法官認為，庭庭無法證明證據為阿明以強暴或脅迫之方式違法取得，且雙方的曖昧對話，顯然已逾越一般社交上正常男女的關係，考量庭庭目前待業、小王收入微薄，精神撫慰金核減為30萬元為適當。