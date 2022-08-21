　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻嬌嗔小王：你以為你狙擊槍？　老公看手機紀錄後悔復婚

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻外遇「狙擊槍」小王，鹹濕對話曝光還辯是「朋友間打嘴砲」。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名人夫與妻子離婚2年多決定復婚，沒想到某天卻發現妻子與不知名男子的對話紀錄超鹹濕，包括妻子比喻對方是「狙擊槍」，對方還自認可以讓她「直接懷孕」，崩潰向2人求償60萬。台中地院認定兩人侵害配偶權，判賠30萬為適當。

人夫阿明（化名）主張，他與妻子庭庭（化名）2015年9月、2018年8月二次結婚，婚後育有2女。阿明卻在2020年11月間發現庭庭沉迷於線上遊戲，結識網友後雙方經常打電話往來。

直到去年1月多，阿明意外發現庭庭與另名男子於LINE上的對話內容，雙方互稱「老公」、「老婆」，詳細紀錄下發生關係的過程，對話超鹹濕，讓他氣得向兩人求償60萬元。

其中，禁忌對話內容提到「到後面你一直叫我的時候我就很興奮啊就想繼續」、「越叫越大聲妳水就越多好像要噴出來一樣」、「每次做完都還沒軟都想繼續塞進去了」，其中小王還提到自己禁慾太多天要買保險套，「不然這麼多天會直接射到子宮裡面」，庭庭說「你以為你狙擊槍？」，小王自信回應「不要嘗試、真的可以、頂到底射進去直接懷孕」。

不過，庭庭強調上述證據是阿明趁自己熟睡時私自翻閱手機才取得，屬違法取得證物，應無證據能力，且自己早在2020年10月回娘家居住，雙方婚姻關係早已無法繼續維持，至於聊天對話僅是朋友間單純聊天口頭上開黃腔、打嘴砲，否認外遇。

小王則是把一切推給庭庭，得知對方有配偶後，就有勸她回歸家庭，是庭庭心猿意馬又來糾纏他，自己才心軟收留，但希望基於敢作敢當勇於認錯的想法，願意以10萬元分期付款之條件與阿明談和解。

法官認為，庭庭無法證明證據為阿明以強暴或脅迫之方式違法取得，且雙方的曖昧對話，顯然已逾越一般社交上正常男女的關係，考量庭庭目前待業、小王收入微薄，精神撫慰金核減為30萬元為適當。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
房客退租「搬走冷氣、冰箱」　流理台整組消失！房東崩潰
威廉、卓君澤今辦皇宮婚禮！　絕美婚紗照曝光
人妻嬌嗔小王：你以為你狙擊槍？　老公看「LINE對話」後悔復
急見兒最後一面！　艾成家人將解隔可奔殯儀館
「刷完牙了」竟是性侵暗號　女大生被叫到空教室侵犯
爭正妹IG！饒河夜市20人大亂鬥　男遭砍爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園觀音溪遭油汙汙染　禍首被揪出！限期改善最重罰3百萬

阿北小琉球旅遊下船突失去意識　海巡CPR救回一命

雲林嬤深夜失蹤！暖所長赤腳涉臭水溝　勇救困了整晚的她

吸安太嗨！扁路人洗劫擄女開房　警破門見他呼呼大睡

人妻嬌嗔小王：你以為你狙擊槍？　老公看手機紀錄後悔復婚

「海外求職小心有詐」　恆春警墾丁大街舉牌積極宣導

台南永康連續2晚「機車撞浪犬」　2騎士受傷狗狗死亡

新竹婦提370萬「投資」　勸不聽心好累！警妙招逮車手

討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇...10機車遭追撞砸毀！

爭正妹IG互嗆約饒河夜市PK　竹聯明仁會網內互打！1少年砍人落網

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

桃園觀音溪遭油汙汙染　禍首被揪出！限期改善最重罰3百萬

阿北小琉球旅遊下船突失去意識　海巡CPR救回一命

雲林嬤深夜失蹤！暖所長赤腳涉臭水溝　勇救困了整晚的她

吸安太嗨！扁路人洗劫擄女開房　警破門見他呼呼大睡

人妻嬌嗔小王：你以為你狙擊槍？　老公看手機紀錄後悔復婚

「海外求職小心有詐」　恆春警墾丁大街舉牌積極宣導

台南永康連續2晚「機車撞浪犬」　2騎士受傷狗狗死亡

新竹婦提370萬「投資」　勸不聽心好累！警妙招逮車手

討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇...10機車遭追撞砸毀！

爭正妹IG互嗆約饒河夜市PK　竹聯明仁會網內互打！1少年砍人落網

嘉義地檢加強人潮熱點宣導力道　「海之夏季」倡反賄

南投縣今年補助加碼至2330萬　添購77輛警用汽機車供汰舊換新

LSB淣菈怒砍十殺延長戰線　宇宙Gen.G恐怖實力晉級...鎖定世界賽席位

近3場投1.1局慘失6分　海德遭調離終結者角色

桃園觀音溪遭油汙汙染　禍首被揪出！限期改善最重罰3百萬

桃園選戰還有變化？他爆鄭寶清脫黨參選時間點　「一定腥風血雨」

被高市府批「鬼話連篇」　柯文哲：敢公開無人機報帳多少嗎？

數位中介法「臉書、PTT、LINE」全都管！蔣萬安：堅決反對惡法

阿北小琉球旅遊下船突失去意識　海巡CPR救回一命

縮短與中國戰力差距！　日本擬擁1000枚「長射程反艦飛彈」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

狼師一句「刷完牙了」竟是性侵暗號

竹聯幫內鬨！竹虎開堂主「突罕見逼宮」臉書文曝

警政署長令大掃黑　酒店臨檢刷一排「逆天長腿」

3男1女堅飛柬埔寨！見警攔阻笑稱：有壞人就跟他拼

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

竹聯幫鬨逼宮！虎堂發展史曝

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

不付180萬就摘腎！情侶檔赴柬打工超慘

討債他撂9人助陣　他逃一劫「2少年挨砍」

女蛇頭共犯1月招募2人抽佣12萬落網　法官收押禁見

他找回錢包卻不檢查錢　警一問快哭了

防火巷變倉庫要拆了　屋主霧煞煞這樣說

更多熱門

相關新聞

休旅車撞分隔島！駕駛左大腿骨折意識不清

休旅車撞分隔島！駕駛左大腿骨折意識不清

台中一名71歲陳姓男子今（21）日上午6時許，開車行經西屯區文心路二段時因不明原因自撞分隔島，整輛休旅車車頭損毀，陳男身上有多處擦挫傷，並且左大腿骨折，緊急送往林新醫院時仍意識不清，所幸生命跡象穩定，詳細肇事原因仍待調查。

小姊妹遭新外公逞慾！求情不要他被關：學費都他繳

小姊妹遭新外公逞慾！求情不要他被關：學費都他繳

最強外送！直升機吊掛挖土機上雪山

最強外送！直升機吊掛挖土機上雪山

透抽慘變「在地美食」慣竊貓闖禍

透抽慘變「在地美食」慣竊貓闖禍

新租客風光掛招！傳租金150萬→110萬　逢甲救星降臨

新租客風光掛招！傳租金150萬→110萬　逢甲救星降臨

關鍵字：

台中人夫外遇狙擊槍外遇小王偷吃

讀者迴響

熱門新聞

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面