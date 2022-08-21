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致力提升教育軟硬體資源　台南教育政策綜合民調表現六都第一

▲黃昆輝教授教育基金會公布各縣市教育政策民調顯示，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，拿下六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃昆輝教授教育基金會公布各縣市教育政策民調顯示，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，拿下六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

黃昆輝教授教育基金會日前公布各縣市教育政策民調顯示，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，拿下六都第一，在縣市長重視教育滿意度，台南市長黃偉哲也獲得六都第三。

台南市長黃偉哲表示，感謝市民認同及肯定，教育是百年大業，面臨少子化趨勢，政府有責任挹注充裕資源，好好教養、培育每一個孩子，一個都不能少。近3年多來，台南市不論在雙語教育、數位學習、閲讀教育、小校特色營造等領域，皆有卓著成效，要讓新世代學習與世界接軌，提升學生核心競爭力。

據了解，台南市率全國之先成立雙語教育中心及跨領域雙語輔導團，培育雙語教學人才，使雙語教學落實在各領域教學，目前獲得雙語次專長教師證的人數為全國第一，預計2024年達到200多所中小學「校校皆為雙語試行學校」的目標。

台南市2022年2月領先各縣市成立「數位學習推動辦公室」，推動「生生有平板」、「班班有網路」，進而達到「班班有數位教室」目標；同時鼓勵學校訂定特色課程，在2021年底參與教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔，囊括三分之一的入選名單，成為全國最大贏家。透過培養學生科技應用、高層次思考能力及跨域整合實作能力，台南市將逐步落實數位學習思維與能力，讓校校都成為數位學習深耕校園。

▲黃昆輝教授教育基金會公布各縣市教育政策民調顯示，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，拿下六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年Covid-19疫情停課期間台南市率先全國提出線上直播教學，在全國停課24小時後立即推出「公版直播線上課程」，陪伴全國親、師、生安心停課不停學，點閱率超過900萬人次的注目與肯定，也成為以科技輔助學習的另一典範。

有鑑於閲讀力是一切學習的基礎，南市建置全國首創的K-12閱讀平台「布可星球」及「布可小星球」，從幼兒園到高中階段，讓學生愛上閱讀，也能夠自主學習，並讓閱讀成為一種風氣、一種內化生活習慣，對於學習成效有大大助益。

▲黃昆輝教授教育基金會公布各縣市教育政策民調顯示，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，拿下六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於台南市幅員廣大，偏鄉小校眾多，市長黃偉哲上任後，致力為偏鄉小校的經營帶來轉型新風貌，讓小校也有大出息。例如白河區仙草實小2021年成為全台灣第一所KIST (KIPP Inspired Schools in Taiwan)公辦公營實驗小學，展現偏鄉小校創意的經營模式，培育孩子具備學習力、品格力、文化力，提升學校的辦學成效，使得仙草國小就學人數逆勢成長，對於偏鄉教育的翻轉，具有重大的指標意義。

除了推動軟體資源，台南市政府亦投入建設及改善教育硬體設施，打造更優質舒適及安全的校園環境。例如近年來，積極整合偏鄉小型學校午餐廚房，朝向中央廚房化供應模式，解決偏鄉小校行政人力負擔問題，也提升受供應學校學生的午餐品質。

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▲黃昆輝教授教育基金會公布各縣市教育政策民調顯示，台南市在教育資源、公平性、品質及特色等指標的綜合整體表現，滿意度達75.3％，拿下六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合教育部全國中小學「班班有冷氣」政策，投入約30億餘元如期如質達成政策目標，且配合冷氣同步裝設能源管理系統落實節能。另外，自2021年起分3年編列校園通道鋪面路平改善經費近5000萬元，提升通行安全，營造人本、生態、安全及美感的校園環境。這都是令黃偉哲市長教育政策與表現得到7成5以上市民滿意度支持的主因。

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