鮮花變身台南美食　色香味俱全創意令人驚嘆

▲台灣花店協會主辦的「桌花競賽」，由來自全國14組花藝達人，將鮮花裝綴成包括棺材板、水果冰、擔仔麵、虱目魚及白糖粿等台南美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南美食和鮮花能碰撞出什麼巧思？一場由台灣花店協會主辦的「桌花競賽」，由來自全國14組花藝達人，將鮮花裝綴成包括棺材板、水果冰、擔仔麵、虱目魚及白糖粿等台南美食，經過激烈競爭，由來自林翃毅以惟妙惟肖的棺材板造型，以及創意大氣的擺設，奪下冠軍，讓人見識到花藝的的豐富性。

除此之外，協會也邀請李濟章、Mandy及洪淑媛等三位專業花藝設計師即席創作，作品也透過台南市觀旅局媒合，將在市區三家星級飯店展出，讓國內外旅客都能看到台灣花藝創作的實力。

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台灣花店協會理事長孫銘鴻指出，台灣是全世界重要的花卉產地，不論內外銷都有相當大的市場，而花藝是美學教育的延伸，希望透過遍佈全國的會員，倡導民眾日常用花的正確概念，提升國人花禮品質，進而打造充滿美感的環境。

孫銘鴻表示，台南眾多特色中最吸引人的便是豐富的美食文化，桌花競賽題目為五種台南在地傳統美食，請選擇其中一種，考據這種美食在台灣發源的年代、歷史背景及其所象徵的文化意涵，並以桌花形式呈現。

參加比賽的14組花店代表，透過對花材的熟悉，融入創意，透過意象展示，將台南傳統美食化為一道道充滿色香味的作品，令人驚艷。