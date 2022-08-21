新疆罕見「下初雪」積雪10cm　居民：太早了！氣象台驚呆回應

記者許力方／綜合報導

全球暖化導致極端氣候不斷發生，歐洲、亞洲、美國熱浪來襲，頻頻出現40度高溫，沒想到20日凌晨開始，「中國雪都」新疆阿勒泰地區卻迎來入秋首場降雪，部分區域降雪厚度超過10公分，絕美銀白大地，宛如童話世界。不過這場雪也罕見地讓當地人感到不可思議，驚呼「今年第一場雪來得太早了些。」

▲新疆阿勒泰罕見初雪。（圖／翻攝阿勒泰廣播電視台）



陸媒報導，20日凌晨開始，阿勒泰地區多個山區降溫至零下4度，迎來入秋首場降雪，阿勒泰富蘊縣可可託海景區的工作人員說，滑雪場附近的山脈從20日開始下雪，積雪比較深，白天高溫可達18度，已經有人穿上厚棉衣禦寒。當地很多風景區其實海拔不算高，不會這麼早下雪，滑雪場附近每年下雪時間都比較早，但現在積雪也不厚，要滑雪還要等到10月。

據了解，可可託海滑雪場最高海拔3041米，最低1821米，垂直落差1219米，因地形優越，存雪期長，雪期最長可達7個月。附近的旅遊業直指，現在高海拔山區下雪，「這個時候還是比較稀有，往年也也發生，但不頻繁。」新疆旅遊博主「王小斯」也驚訝說「感覺很不可思議」，連當地人都覺得今年第一場雪來得太早了些，雖然阿勒泰地區雪季較長，但這麼早開始下雪並不常見，去年直到9月中下旬才陸續迎來初雪。

網友看了嘖嘖稱奇「我在南方過三伏，你在新疆打雪仗」，甚至連中央氣象台官方微博也發文評論：「新疆都下雪了，川渝氣溫還40℃+，上哪兒說理去？」

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