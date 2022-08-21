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社會 社會焦點 保障人權

砂輪機肢解親媽送焚化爐滅屍　孽子「她擋我玩娛樂城」判無期

記者蔡怡萍／新竹報導

患有「妄想型思覺失調症」的26歲朱姓男子，被媽媽從康復之家接回家的當晚，就拿菜刀狂砍媽媽頸部致死，並預謀買來砂輪機，花了18小時將屍體分解成4大袋，丟入社區子母車中，由垃圾車載至焚化爐焚燒滅屍，朱男事後還叫來清潔公司來打掃到處血跡斑斑的家，並稱是自己「殺大豬」留下的。新竹地院一審審結，依殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，另犯遺棄直系血親尊親屬屍體罪，處4年徒刑，應執行無期徒刑。

▲新竹殺母案，母親最後身影。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲遇害母親在社區停車場被拍到最後身影。（圖／記者陳凱力翻攝）

判決書指出，新竹26歲朱姓男子因長期精神不穩、行為失序，被送進康復之家照顧，但居住期間朱男竟萌生殺害媽媽的念頭，預謀網購了砂輪機與木工鋸片，2021年9月5日媽媽從康復之家將朱男接回，沒想到朱男當晚就執行殺人計畫，趁媽媽從廁所出來持菜刀狂砍頸部，確認她斷氣後再以砂輪機將屍體鋸成4大袋，並拖到社區子母車丟棄，而屍塊最後也送到焚化爐燒毀。

朱男在分屍的過程中也不慎傷到自己，盜領了媽媽存款、騎機車前往醫院就醫，他對醫護、警方謊稱是在家「殺大豬」誤傷，朱男的舅舅因連繫不上朱母到家中探視，朱男連忙說是殺豬的血，以及自己受傷噴濺的，並請來清潔公司到家中清掃環境，3名清潔人員回憶當時進入朱家，映入眼簾的即是客廳、浴室、房間佈滿乾涸的血跡。

▲新竹孽子弒母現場曝光　「殺大豬」滿屋乾血清潔員想走遭反鎖。（圖／讀者提供）▲新竹孽子弒母現場曝光　「殺大豬」滿屋乾血清潔員想走遭反鎖。（圖／讀者提供）

▲滿屋乾掉的血跡，清潔員想走還一度遭朱男反鎖。（圖／讀者提供）

此時朱母持續失聯，警方調閱社區監視器畫面發現，朱母5日返家後便沒有出門，失蹤期間朱男曾拖著4袋垃圾，投入社區子母車內，並在朱男家中浴室排水孔挖出疑似人體組織，案件才逐漸水落石出。

朱男見東窗事發，向警方坦承殺了媽媽，他也說出犯案動機與過程：「我想趕快賺錢向女友求婚，因為媽媽都控制我的財產，不讓我投資娛樂城、運彩，不讓我成家立業，所以我謀劃已久，覺得把媽媽殺掉我就可以去玩娛樂城賺大錢，就在回家當日直接殺媽媽，我先拿廚房的菜刀，趁媽媽從廁所出來時上前朝媽媽身上亂砍，砍脖子、手腕血管的部分，不知道砍幾刀，但砍脖子比較多刀，因為砍脖子才會死，直到媽媽倒在廁所，我用手指放在她鼻子前確認她已經沒有呼吸心跳。

媽媽死後我就在廁所內拿砂輪機裝鋸片肢解屍體，分成頭頸部、手、腳三部分，胸部跟肚子切一半，花了快18小時，中間我有睡覺休息，睡醒後又繼續肢解，過程中沒有外出、用餐，我在肢解過程中手指及雙腳遭切割機劃傷，傷口很深但我只有稍微包紮一下，因為我害怕被抓包遭司法審判，所以一定要先湮滅證據，我拿大垃圾袋將雙腿及頭部裝入，手一袋、胸部一袋、腹部一袋，再拿去社區的垃圾壓縮箱丟棄，因為我猜垃圾車會將垃圾載到焚化爐，我想沒有比掩埋場、焚化爐更安全的地方，會永遠找不到屍體，不會讓我殺害媽媽之事曝光，後來因為我傷勢嚴重，所以就自己騎機車到急診室就醫」。

▲新竹分屍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢警開挖，希望能找到朱母遺骸。（圖／記者陳凱力翻攝）

朱男強調，他是基於對媽媽之積怨，將他關在康復之家、管控財產阻止投資娛樂城、運彩以小博大賺錢，也不讓他成家立業，積怨已久才把媽媽殺掉。

新竹地院審理認為，朱男持續具有妄想特徵的思考障礙，有幻覺經驗、幻聽、幻視，為「妄想型思覺失調症」，其受到症狀影響產生失現實感財務決策，復因其對母親長期積怨下，計畫殘殺其相依為命的親生母親，滅絕天理，惡性重大，多刀砍殺殺意甚堅，未留餘地，使母親幾乎無呼救、逃生可能，手段殘暴，犯後態度不佳，但基於朱男因嚴重精神疾病，影響思考與判斷能力，依殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，又犯遺棄直系血親尊親屬屍體罪，有期徒刑4年，應執行無期徒刑，仍可上訴。

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