人妻外遇被包養高調炫富做一次10萬還大讚So Good~　老公綠炸怒告

▲北市一名吳姓人夫意外發現老婆外遇，還疑似被包養，老婆更拿著一疊現金和萬豪酒店門卡向朋友炫耀，「月入10萬」 。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台北報導

北市一名吳姓人夫2019年和老婆結婚後，卻在去年無意間發現老婆疑似在外被人包養，老婆不但高調拍下五星級飯店門卡，向朋友炫富表示只要發生關係就可以「月入10萬」，更大讚Sugar Daddy的技術「Aamazing so good」，讓人夫驚見後氣炸，怒對老婆求償100萬元。台北地院審理後，也判老婆須賠償吳姓人夫90萬元。

吳姓人夫怒向法官表示，他和老婆2019年結婚，卻在去年發現老婆用通訊軟體向友人分享、炫耀自己和一名高姓男子交往並發生關係的過程，自己還因此透過性行為獲得高額金錢對價，讓他綠光炸頂，完全不能接受。

人夫也怒控，在這之前，老婆過去就曾因為慣性外遇而被他發現，他也曾要求老婆簽立切結書，承諾不會再有背棄婚姻的行為，如今卻又再次外遇被他逮到，讓他氣得向老婆提告求償100萬元。

庭審時，人妻也向法官反咬，指出是老公未經同意便使用她的手機，且她生性豪爽、活潑外放，和朋友聊天內容尺度較大，只是和朋友間的玩笑話，並沒有和其他人發生關係。

不過台北地院勘驗相關證據後發現，人妻曾和一名高姓男子傳訊表示，「Amazing sex」，高男也回問，「Am I good？」，人妻則回，「So good」等語。

而另從人妻和友人的對話中也可以發現，人妻曾傳送自己手持一疊鈔票和萬豪酒店的房卡照片給朋友，炫耀表示，「月入10萬」，朋友笑回，「不只吧，高大哥就10萬了」，人妻更驕傲表示，「他說我身材很好」，朋友回應，「那個屁股很讚阿，後入應該很爽還會背夾」、人妻再回，「真的，難怪昨天他也是要後入」。而後續，人妻還曾向朋友大讚高男體力不錯，整整做了一小時等語。

但不僅如此，法官也進一步發現，人妻曾傳訊息向高男表示，「Wanting u to fuck me」，人妻也曾向朋友傳訊息表示，「今天跟他(指高男)蠻火熱的，他跟我約周四在艾美，我們今天在喜來登，穿了一件露背網襪加高跟，我整個跟他在包廂舌吻掛坐」等語，讓法官不採信人妻的辯詞，認定人妻曾和高男多次發生關係，有逾越一般社交關係之親密行為，侵害配偶權情節重大，判人妻須賠償老公90萬元。全案仍可上訴。