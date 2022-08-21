2寶媽「放生小孩」過馬路　3歲女童遭撞捲進車底畫面曝





▲女童想追上母親，獨自跑過馬路被撞倒。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名3歲女童日前奔跑過馬路，被一輛轎車撞倒捲進車底。調閱監視器後發現，原來是女童母親過馬路時，根本沒在意身後的小姐姐和女童，形同「放生」不管不問，當女童趕著追上母親腳步才被撞倒，因此網友紛紛痛批女童母親，「這當媽的絕了」、「這故意的吧，不想要孩子了？」

綜合陸媒報導，重慶高新區當事母親日前帶著6歲和3歲的女兒一起出門，但她在過馬路時卻絲毫沒有注意2個孩子的情況，只顧著走自己的。監視器畫面顯示，女童母親和姐姐先過了馬路後，此時一輛轎車駛進，女童突然衝進畫面內，出現在轎車前，視線死角加上閃避不及，轎車撞倒女童後將她捲入車底。

▼女童母親不顧小姐妹安危，自顧自過馬路。（圖／翻攝微博）

女童母親和6歲的姐姐趕緊折返，但把女童拉出車底的卻是路旁一名穿著黑衣的陌生男子，女童母親還慢步跟上，駕駛則是嚇得立刻下車查看情況。所幸女童撞倒後只是受到摩擦輕傷，並未被車輪輾過，警方認定女童母親要負車禍主要責任，轎車駕駛負次要責任。

網友紛紛抨擊女童母親，「這媽是怎麼做到自己先過馬路，讓2個小孩在她後面的」、「這當媽的絕了，感覺她一點不緊張」、「主要責任？應該全責吧，開車的有什麼錯，車速也不快」、「這媽媽世人嗎，讓這麼小的孩子自己走！」網友也為司機叫屈，「司機嚇出一身汗」、「真把司機嚇死」、「我覺得還要賠償司機精神損失費，要是我遇上了肯定有心理陰影。」