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貨車後艙驚見「短褲長腿妹」奔馳64快道　網笑：押去柬埔寨嗎？

記者林彥臣／綜合報導

一位重機騎士在YouTube分享了自己騎車的影片，見到一輛小貨車，不但後艙的側門沒關相當危險，騎靠近之後才發現更危險的是，竟然有一位短褲長腿妹就坐在上面。由於這種乘車方式實在太危險、太詭異，讓網友笑稱這是要把人押去柬埔寨嗎？

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，分享一段13秒的行車紀錄器影像，拍攝地點為台64線快速道路上中和往板橋方向，騎士本想上前提醒駕駛關閉後艙的側門，沒想到騎近之後才發現，一位短褲長腿妹坐在裡面。

▲▼重機騎士在64快道上，驚見貨車後艙坐著「短褲長腿妹」。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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▲重機騎士在64快道上，驚見貨車後艙坐著「短褲長腿妹」。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

網友留言表示，「本想大聲斥責，但實在很想上車」、「會不會是要押去機場直飛柬埔寨的？」、「這時候，可以真正的大聲喊 『我還沒上車』」」、「為了要通風，不然會悶死，但還是很危險」、「這個出車禍怎麼死的都不知道」、「門關著會出人命啦，門開著好像也有可能」。

▲▼重機騎士在64快道上，驚見貨車後艙坐著「短褲長腿妹」。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲網友以為這是要把妹子押去柬埔寨嗎？（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

有一位自稱貨車司機的網友留言表示，「我是這台貨車的司機，首先跟各位抱歉做了不良示範，事情的緣起是這樣的當時我接到拉拉的一個訂單，到現場一男一女需要我幫忙運送一個櫃子，我説我這種箱車沒辦法固定只能幫你放在最裡面讓他盡量不會移動，那男生說這樣不放心他的櫃子價值十幾萬說可以一個人在裡面嗎？我說是可以只是可能不到五分鐘就會悶死，因此他要求把門打開就變成各位所看到的畫面了！」

▲▼重機騎士在64快道上，驚見貨車後艙坐著「短褲長腿妹」。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲當事司機說，是客人要求坐在後艙，顧他們買的櫃子。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

司機說，「這位客人是開車在後面跟著叫他女朋友上車顧這個櫃子，其實當時整路我都在看後照鏡而且看影片也知道我都吃的特別靠近內線⋯整路開的膽戰心驚送完這趟，是滿後悔的不應該為了賺幾百元的運費做這麼危險的事情，當時就該勇敢的拒絕這位客人，雖然那位客人口口聲聲說出事情他會負責，但後來想想真的出事責任還是在我，而我當時也沒想這麼多就為了賺錢衝動的做危險駕駛上路的行為，唉為了賺錢客人百百種，如果當時真的妨礙到po影片這位騎士，還是有看不慣的正義人士都可以去檢舉我會乖乖去繳罰單的！」

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