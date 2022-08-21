兒子幼稚園畢業！爸見繳費單要「多花6100元」嚇傻：這麼貴？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

小孩子每個成長的階段都很重要，家長為了紀念，應該什麼費用都要花下去嗎？一名爸爸表示，兒子最近要從幼稚園畢業了，但沒想到看到繳費單卻大吃一驚，因為相關費用竟高達6100元，和4年前女兒的費用相差約3倍。PO文曝光後掀起網友討論。

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，看到繳費單上面有5月月費2500元、延托費50元、畢典表演服+攝影+USB要1300元、畢業照4800元及手續費15元，總共要繳8665元。但讓人震驚的是，光是和畢業相關的費用就高達6100元。

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▲小孩畢業相關費用高達6100元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO表示，女兒4年前從公立幼稚園畢業的時候，有含整本畢業照、桌曆和相框，才花2000多元。未料等到兒子畢業的時候，價錢竟和先前差這麼多，「請問現在準公共幼稚園的畢業照都這麼貴嗎？6100元只換回一個USB，裡面100張原始檔照片」。

不少人看到後紛紛表示，「貴死！都是趁火打劫吧」、「我們1800只有畢業照」、「畢業紀念冊4500元路過」、「我們是3500喔」，但也有人認為，「我覺得是回憶，我兒子、女兒我都有買，但我忘記多少錢，這不是錢的問題，11年前我兒子拍的，現在翻出來看都覺得是一種錢無法讓我回到我小孩幼稚園時期，我看看幼稚園畢業照，我也滿意」。