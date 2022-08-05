讓女兒開心玩！拒寫國中暑假作業　爸媽狀告學校和教育局

▲戴姓夫婦不忍心還在放暑假的女兒就要寫國中暑假作業，連告國中與教育局，法院判決結果出爐。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園市一對戴姓夫婦，不滿剛從國小畢業的女兒，暑假期間就被即將就讀的國中強迫寫「暑假作業」，孩童權利被剝奪，向國中反映後未獲處理，進而向桃園市教育局陳情失敗，一狀告上台北高等行政法院，而法官審理後認為，教育局的函文，對夫婦來說並沒有准或駁的效力，並不是行政處分，兩人不能提行政訴訟，判夫婦倆敗訴，可上訴。

戴姓夫婦提告主張，女兒才從國小畢業，還在放暑假期間，還沒註冊、就讀，也未領國中課本，就被即將就讀的國中強迫寫暑假作業，剝奪孩子放假權利，家長還要到學校領作業，向國中反映後沒獲得積極協助，再向桃園市教育局陳情，教育局處理後的結果夫婦倆也不滿意，提訴願也未被受理，於向法院提行政訴訟，並要求教育局對該國中校長以違反教師法、教育基本法及國民義務法送懲戒會懲處。

教育局表示有函覆戴姓夫婦說明，學校暑期作業為鼓勵性質，非強迫、也不列入開學後成績計算，只是複習國小所所學以利銜接國中課程與環境，與國中課程進度無關，若家長暑期另有安排，此教材可當參酌使用。

另外，國中也回覆說明，在4月底完成報到程序後，將視為學校學生，並積極進行學生學籍安排與協助入學事項，但因今年疫情影響，本來辦理的暑期學藝活動暫停，坊間也無實體課程可參加，故安排新生暑假作業供免費參考，僅採鼓勵性質，希望藉此降低學生轉換學習階段的焦慮感。

行政法院認為，教育局僅就陳情事項為事實敘述或理由說明，對戴姓夫婦不具任何法律效果，並不是行政處分，提訴訟即不合法，因此判決夫婦敗訴，全案還可上訴。