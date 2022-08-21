超商獨家！日本「4款甜點零食新品」一定要吃　巧克力千層蛋糕超濃

▲7-11開賣Bourbon「巧克力三重奏千層蛋糕」及「三重起司檸檬風味蛋糕」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

零食控必須搶吃！就有超商獨家引進來自日本的「最新4款甜點零食」，其中有超邪惡的「巧克力千層蛋糕」，添加香濃牛奶巧克力及巧克力醬，每一口都是超濃巧克力香，另外還有熱量僅80大卡的「北海道牛奶風味餅乾」，美味又無負擔。

7-11攜手日本零食大廠Bourbon打造2款年度新品，首先為「巧克力三重奏千層蛋糕」，上下兩層蛋糕以牛奶巧克力搭配超濃巧克力醬製成，每一口都充滿幸福感，而「三重起司檸檬風味蛋糕」使用卡門貝爾起司、豪達起司及奶油起司搭配檸檬汁製成，味道濃郁清爽。

▲「Bourbon北海道牛奶風味餅乾」（左）熱量僅80大卡；「Bourbon FET 水蜜桃風味軟糖」充滿超濃酸甜滋味。



同步還有「Bourbon北海道牛奶風味餅乾」，嚴選北海道牛奶製成，每包熱量僅80大卡，愛吃軟糖的你不能錯過「Bourbon FET 水蜜桃風味軟糖」，使用香甜的義大利產水蜜桃果汁，酸甜有嚼勁；以上新品自8/24起至9/20止可享指定商品「任選第2件6折」優惠。

▲超狂「1公尺派對巨飽盒」回來了。（圖／必勝客提供，下同）

人氣速食品牌「必勝客」今年初首度開賣超狂「1公尺派對巨飽盒」，一次集結10大人氣美食，全被塞進1公尺長的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，限量1萬份光速完售。這次聽見粉絲敲碗心聲，業者宣布「1公尺派對巨飽盒」重磅回歸，全台限量1萬5000份，即日起至8/22止開放預購。

▲1公尺長的比薩盒內吃得到10大人氣美食。

「1公尺派對巨飽盒」內含3款口味任選的經典大比薩（限制方形鬆餅餅皮、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金和風鱈魚塊。