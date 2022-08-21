冷凍後變冰沙！超商開賣「3款日本熱銷果凍」　哈密瓜口味超香甜

▲日本熱銷3款水果果凍，去一趟超商就能買到。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

吃膩了糖果、洋芋片，不如來點清爽又冰涼的果凍！就有超商引進「日本3款熱銷果凍新品」，這些新品冷藏吃是果凍、冷凍後變冰沙，還是超邪惡的哈密瓜、麝香葡萄與甘王草莓口味，且還能享限時「第2件6折」優惠。

7-11引進來自日本的3款熱銷水果果凍，冷藏吃是果凍，冷凍後變冰沙，一盒滿足2種吃法超享受，首先是「長野縣麝香葡萄一口果凍」，可品嚐到麝香葡萄獨特的果香與甘甜滋味；「福岡縣甘王草莓一口果凍」使用甜蜜的甘王草莓製成，香濃的草莓味在口中蔓延。

最後一款則是「北海道夕張哈密瓜一口果凍」，原汁原味重現北海道名產夕張哈密瓜的香甜滋味；以上3款新品可搭配優惠，8/24起至9/20止，指定商品可享「任選第2件6折」。

▲最新「蕎麥焙茶冰炫風」開吃。（圖／麥當勞提供）

麥當勞冰炫風推出全新夏季限定「蕎麥焙茶口味」，選用來自日本、香氣濃郁惡的焙茶粉拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後灑上嚴選自花蓮玉里的黃金蕎麥粒，增添酥脆口感，包裝部分更找來旅英台灣藝術家優席夫合作，翻玩繽紛色彩搭配幾何圖形，吸睛度十足，即日起至9/27止限時開吃（售完為止）。