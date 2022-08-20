色情護膚館生意旺　警喘氣逐層搜索「男客舒服ing」傻眼了

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區1個多月前新開一家養生會館，因為生意太好每天門庭若市，許多男子紛紛上門，吸引警方注意，警方監控許久，懷疑是從事性交易，日前晚間持搜索票進門，先控制一樓櫃台不能通報樓上，員警再逐層一間一間搜，爬得氣喘吁吁，果然發現2名男客正躺在床上舒服中，其中1人褲子才脫下一半，男女都驚慌失措，還有3名在休息的女子，警方訊問後依社維法、妨害風化等罪送辦。

▲▼台中警方查獲半套色情護膚館。（圖／民眾提供，下同）

西屯區黎明路最近新開一家護膚會館，樓高3層，1樓是櫃台和小姐休息區，2、3樓共隔成8間套房，由於每天都有陌生男子進出，懷疑該店違法從事色情性交易，台中警六分局西屯派出所蒐證多時，17日晚間7點前往搜索，當場查獲鐘女等5名女服務生及廖男等2名消費客人。

男客一進門後，就付給櫃台1700元，進了房間，再給小姐1000元，然後就躺在床上等待舒服，不料，警方敲門而入，一人剛舒服完，一人褲子才脫下一半，頓時沒了性趣，洩氣的拉上褲子。

警方逮捕負責人賴姓女子及櫃檯人員柯姓女子，媒介女服務生提供半套性交易，現場查扣營業所得2萬300元及手機3支等贓證物。全案訊問後，5名女服務生與2名男客共7人，依社會秩序維護法送辦，負責人賴女與櫃檯人員柯女、店內修繕人員金男等3人，則依涉嫌刑法妨害風化罪偵辦。