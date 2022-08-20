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2022國家卓越建設獎　台南市工務局拿下12座獎項

▲2022國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得12項獎座， 19日由工務局副局長王建雄代表接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得12項獎座， 19日由工務局副局長王建雄代表接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得12項獎座， 19日由工務局副局長王建雄代表接受頒獎表揚，得獎項目中，公園建設有6件，是最大的贏家，見證市長黃偉哲打造優質及特色公園的努力，並兌現給家長孩童們的承諾。

工務局今年贏得12項國家卓越建設獎項中，包括 4座金質獎、8座優質獎。除「新營區公3公園部分(興業段925地號)新闢工程」公園榮獲最佳環境文化類金質獎外，還有台南市南區公61(健康市場)公園闢建工程、鹽水區公20公園新闢工程及南寧高中實踐樓等5棟老舊危險校舍重建工程等3項榮獲最佳施工品質類金質獎。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得12項獎座， 19日由工務局副局長王建雄代表接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，公62及公65公園闢建工程(第二期工程)、鹽水水岸公園建置工程(含公2,3,4,16,19公園)、山上區新莊里台南水道道路拓寬工程及108年度8月利奇馬颱風及0813豪雨六甲區南勢坑市道175線25k+410道路邊坡災害復建工程、衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程、市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程、台南市中西區和緯路五段延伸工程及台南市公園特色遊戲場規劃設計案等8項分別榮獲最佳施工品質類及最佳規劃設計類優質獎。

▲2022國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得12項獎座， 19日由工務局副局長王建雄代表接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中值得一題的鹽水區公20公園，可串接前期新營鹽水間已完成18公里糖鐵甜覓鐵馬道、月津港水岸公園（月津港燈節）、鹽水老街區 （鹽水蜂炮）、新營/岸內糖廠等，提升鹽水生活品質，打造溪北文化小鎮旅遊軸帶，結合地方創生，打造有共融式遊具特色主題公園，體現市府在特色公園政策發展的努力與實踐。

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