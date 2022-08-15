高雄恐怖工地連2度坍塌...她爆設計人是市府高官　工務局回應了

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

自己的工地自己監督？高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致7棟民宅變成危樓，一度傾斜到需要怪手支撐。高雄市工務局建築管理處會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會以及高雄市結構工程工業技師公會前往勘查，發現該區地層地下水文複雜，廠商施工時因地下水迅速湧入，因而造成這次的工安意外塌陷。不過事發後，高雄市工務局局長楊欽富，卻遭市議員參選人白喬茵踢爆曾任該建案的設計人，工務局也對此回應了！

▲高雄前金區工地2度塌陷，而工務局局長楊欽富遭踼爆曾任該工地的設計人 。（圖／記者吳奕靖攝）



高雄市前金區一處工地建案14日2度發生地面塌陷事故，坍塌範圍更影響到旁邊民宅，進而導致7棟民宅因此被判定為危樓，工務局獲報後也緊急將民眾撤離。由於該處工地已是二度塌陷，其在今年3月才因施工釀成道路塌陷，遭市府勒令停工，後續的復工申請是由專業技師公會鑑定確認，並由工務局會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會到現場勘查，確認改善之後才在6月20日同意申請，後續不定期請三大工會派員前往工地稽查，並無異常，沒想到8月14日再次發生事故，導致7棟民房變成危樓，還得出動怪手支撐傾斜的房屋。

工務局長楊欽富也緊急到場表示，市府調派22台消防車到工地灌注地下水，讓地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，土地和路面才不會再下陷，相關作業仍在進行當中；目前正在以最快速度協調支撐廠商，並開始做止水樁，除了裡面灌水，外面會再做止水樁緊急搶救，讓水不會再滲到地下室，確保工地穩定安全。

儘管楊欽富第一時間就前往工地了解塌陷狀況，不過楊欽富卻遭到高雄市議員參選人白喬茵踢爆，楊欽富在擔任工務局長前，就是擔任今發生塌陷事故工地的設計人，質疑楊欽富草率放行才讓工地二度坍塌，甚至害鄰宅成為危樓，怒批「自己的工地自己監督？」。

▲高雄市議員參選人白喬茵踢爆，前金區二度傳出塌陷意外的建案工地，高雄市工務局長楊欽富竟曾任該建案的設計人。（圖／翻攝自白喬茵臉書）



白喬茵表示，「上次路面塌發生在3月22日，整條路像被哥吉拉踩過一樣，竟然只開罰9萬元，這次波及12棟鄰房、整條巷子下陷、停電，嚴重傷害人民的生命財產請問要開罰多少錢？其實罰錢是其次，身為老百姓的我，只想知道，建案開工前，施工計劃書有沒有被放水？工程進行時，建管單位有沒有確實檢查？路面塌陷第一次後有沒有嚴加督導？真的不要挑戰高雄人民的善良和包容。」

▲高雄市前金區一處新建建築工程14日發生道路塌陷，鄰宅慘成危樓，更一度傾斜到需要靠怪手支撐。（圖／記者許宥孺翻攝）



她也怒批，工務局長所設計的建築工法連塌2次，還是幫高雄審查建造、把關施工安全的一級首長，「你放心自己住的房子嗎？我是不放心。」痛斥工務局根本不在乎施工安全和底層工人的性命。

不過工務局也對此回應表示，楊欽富到任公職之前，就已經依規定註銷建築師開業登記，開業登記註銷後工地便和楊欽富沒有關係了。

▲高雄市建管處也對此回應，表示楊欽富到職前就已經辭職。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市新任工務局長楊欽富。（圖／高雄市政府提供）