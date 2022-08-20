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只有今天！速食店「免費吃墨魚甜不辣」　限定門市、條件快看

▲▼繼光香香雞墨魚甜不辣。（圖／業者提供）

▲今天戴墨鏡或眼鏡到繼光香香雞指定門市可以免費吃墨魚甜不辣1份。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

墨鏡快拿出來！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜祭出最新「免費吃」活動了，今（20）日於於指定門市「戴墨鏡或眼鏡免費吃墨魚甜不辣1份」，每門市限量前20名，肯定要搶，加碼至8月31日前墨魚甜不辣（海苔）也有8折優惠，趕緊衝吃一波。

▲▼繼光香香雞墨魚甜不辣。（圖／業者提供）

▲墨魚甜不辣海味十足。

繼光香香雞今（20）日於3大門市包括台北西門店、台中中山旗艦店、高雄義享專櫃祭出「戴墨鏡／眼鏡免費吃墨魚甜不辣1份」優惠活動，每店限量只有前20名額，送完為止；加碼至8月31日前也能爽吃「墨魚甜不辣（海苔）8折優惠」，把握12天下殺時間。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送限時吃買1送1優惠。

另，麥當勞即日起至9月27日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FRE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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