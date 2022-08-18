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周末小確幸！超商「霜淇淋買1送1」不限口味爽嗑3天

▲▼全家推最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家周末限定霜淇淋買1送1連吃3天。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開吃！全家周末限定「霜淇淋買1送1」又來了，不限口味連3天開吃，明（19）日正式登場，先筆記再說，且全門市更加碼推指定大雪糕也有買1送1，冰控們不能放過。另，八月堂至8月21日前也於全門市祭出「可頌任選買3送3」，每日限定前88人才可享優惠，快衝了。

全家8月19日至8月21日於全門市祭出限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，無論是想吃招牌「小農鮮奶霜淇淋」，最新的「芒果椰奶霜淇淋」通通一次滿足，還有胖胖版綜合口味，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，且全門市還加碼推「百吉蘇打大雪糕」也有買1送1小確幸，周末快來吃爆。

▲▼八月堂。（圖／記者蕭筠攝）

▲八月堂全門市「可頌任選買3送3」。

另，八月堂8月限定優惠也宣布再加碼，至8月21日前於全門市祭出「可頌任選買3送3」，期間每日限定前88人才可享優惠，每人限購1組，品項則限送55元以下且價低者；加碼還有8月壽星出示證件即享「可頌3入以上8折優惠」，每人限用1次，超殺優惠通通不能放過。

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