長江水位下降　鄱陽湖面積縮水3／4…洞庭湖衛星照瘦成「一道閃電」

記者魏有德／綜合報導

大陸受連日高溫旱情影響，長江水位下降，位於江西的鄱陽湖和湖南的洞庭湖水量不足，從衛星照比對可以發現，兩處湖泊相較一個月前的面積均大幅縮減，鄱陽湖面積縮水3／4，洞庭湖湖面也瘦成一道閃電。

▲受高溫旱情影響，鄱陽湖水體面積為2021年面積的25％。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，截至8月18日10時，鄱陽湖通江水體面積為737平方公里，比去（2021，下同）年同期減少2203平方公里，約為去年同期鄱陽湖通江水體面積的25%。

據了解，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位僅10.12公尺，遠不及歷史最高水位22.63公尺的一半。鄱陽湖在6日提前進入枯水期，2022年也成為自1951年有記錄以來鄱陽湖最早進入枯水期的年份，較2003年至2021年平均出現枯水期的時間提前69天。

▲洞庭湖水量驟減，瘦成一道閃電狀。（圖／翻攝極目新聞）

此外，衛星照片顯示，鄱陽湖、洞庭湖水體面積均呈現「一道閃電」狀，另透過地圖導航軟體的地球模式同樣可以發現，鄱陽湖大面積呈現土黃色，與濕地公園的藍色形成鮮明對比。

湖北大學中國長江文化研究院院長鄭曉雲表示，鄱陽湖「縮水」會造成周邊農業灌溉、工業生產出現影響，「因為湖體乾涸，鄱陽湖上的航運業也將受到衝擊。」

▲衛星照呈現鄱陽湖8月15日的水情。（圖／翻攝極目新聞）

鄭曉雲強調，鄱陽湖近10年來「縮水」已成常態，不僅是鄱陽湖，洞庭湖和太湖也面臨同樣的情況，「這種現象與長江流域的水量變化密切相關，全球厄爾尼諾現象（聖嬰現象）造成的氣候紊亂、降水減少是長江中下游水量減少的主要原因。」