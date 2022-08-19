張善政3年前「1件事」被挖出　網友驚：原來他是這種人

▲張善政「佛系選舉」卻也吸引不少支持者讚賞。(圖／張善政競辦提供)



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政被形容是「佛系選舉」，但其形象仍吸引不少支持者，有網友在Dcard發文道，3年前求學時，因為學校董事會持有的公寓大廈要調整租金，在臉書上向許多政治人物求援，卻只有黃國昌和張善政回應，引發重視後，學校停止議約，減輕學生的負擔。

▲網友以「何等渺小卻能被行政院長幫助....」為題在Dcard發文。（圖／擷取自網路）

這名網友以「何等渺小卻能被行政院長幫助....」為題發文，文章指出，寫這一篇文章，只是為3年前的事件留個紀錄，3年後的今天身分已經改變，但也更加了解，有素昧平生的人相助的可貴。他提到，自己當時的租屋處是學校幾名董事擁有的公寓大樓，因為要調漲租金，一群學生求助無門。

網友表示，自己當時私訊非常多的政治人物，包含民進黨、國民黨、時代力量， 幾乎每一位都「已讀不回」，「唯一回覆我的只有黃國昌和前行政院長張善政！更令人感激的是，張善政院長竟然義不容辭在FB發文，吸引到三立、東森等媒體的關注，他相信張善政院長發聲見報的效應絕對也有功勞。 」

網友感嘆，當時才發現政客們不屑一顧的態度，相反的，也對於張善政願意發聲感到暖心，「要說這篇是幫張善政院長拉票我也不介意， 但是一位能夠重視公平正義的院長， 甚至是能夠垂憐學子需要的政治人物， 我相信絕對會是不差的市長!！」他也補充，最近看到母校要蓋新的宿舍，還是要給個讚。

文章上線後，引起網友討論，「原來張善政是這種人喔，欣賞」、「在這場選舉中，他依然保持他一貫的老好人作風，其他人戲稱為佛系打法，在我看來，反而更讓我敬佩這位敦厚的老實人」、「即使是這樣的人，也會面臨苦戰」、「很多政治人物根本不在乎小老百姓」；但也有人質疑「寫故事？還是網軍帶風向」不過，隨後有網友補上2019年報導的連結，證明事件真實性。