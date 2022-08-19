張善政稱曾帶頭對抗大陸網軍　喊話鄭運鵬：一起反對「數位中介法」

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由。國民黨桃園市長參選人張善政19日於臉書發文指出，該法一旦通過，「批評民進黨的言論」將面臨最高密度的檢驗甚至壓制，呼籲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬站出來，跟他一起反對「數位中介服務法」，一起守護台灣網路的言論自由。

國家通訊傳播委員會日前舉行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見，但多個數位社群平台同聲批評，NCC法令制定模糊不清，恐形成不想管就不管，但一想管就「個案認定」的荒謬方式。

張善政指出，NCC推動的「數位中介服務法」，即是將言論是否正確的判斷、審核交給政府，一旦完成立法，屆時對「批評民進黨的言論」將面臨最高密度的檢驗甚至壓制，而網路上「附和民進黨立場」的言論，則會雲淡風清放過。

張善政表示，「數位中介服務法」制定上有許多用語模糊之處，非常可能影響台灣人的言論自由，平台業者也在「數位中介服務法」公聽會上說出這樣的憂心。他質疑，政府運用「數位中介服務法」查民眾水表、傳喚網友到案說明，不就是政府「雙標」進行式？

「我更不可能坐視執政黨自己從內部摧毀台灣的言論自由。」張善政說，他任行政院院長、科技政委時期，始終推動台灣網路進步，更曾經在網路戰的第一線，帶頭對抗中國大陸網軍的侵擾。他對於任何政府嘗試管制言論自由的法案，都是反對、反對，再反對。

張善政強調，NCC應立即退回「數位中介服務法」草案，還給台灣人一個自由、開放的網路空間，也要呼籲鄭運鵬站出來，跟自己一起反對「數位中介服務法」，一起守護台灣網路的言論自由，「這次，我們的立場應該一致了吧？」