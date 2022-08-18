不滿遭前女友討債持生魚片刀揮砍　刺進討債男心臟再判無期徒刑

▲男子持生魚片刀攻擊討債男，一刀刺進心臟，二審重判無期徒刑。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區吳姓男子，與胡姓前女友發生不少糾紛，去年2月間，胡女找3名男子到吳男家中索討50萬元賠償金，雙方發生衝突，吳男拿出生魚片刀揮砍，一刀刺進其中1人的心臟7公分，被害人當場斃命，吳男還另外砍傷2人。一審認定吳男犯下殺人等3罪，重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審審理後，18日駁回上訴，仍將吳男判處無期徒刑。可上訴。

判決指出，吳男（40歲）因長期施用屬於中樞神經興奮劑之安非他命類毒品，引發精神病症及思覺失調症，因此對於日常生活發生事件，自認不利於己時，在情緒波動下，經常採取暴力方式反應。因此他與胡姓女子交往期間，2人經常吵架，甚至動手。吳男去年2月間動手毆打胡女，雙雙鬧進法院。

胡女提告，檢方提起公訴，但吳男委請朋友跟胡女洽談和解，最後胡女收下5千元，並撤回告訴。但胡女不滿雙方沒有談定明確的和解金額，因此又找了20多歲的林男、陳男、彭男等3名友人，到吳男家索討賠償金50萬元。雙方一言不合，起了口角，吳男情緒失控，從房間中拿出一把生魚片刀（刀刃長20公分、刀柄長12公分，刀柄與刀刃均金屬製，合成一體），朝3人揮砍。

3人趕忙抓起周邊的椅子、酒瓶抵擋，但林男沒抓到東西，被吳男一刀刺進左胸膛，刺入深度至少7.5公分以上；吳男再轉而攻擊其他2人，其他2人胸腹、手腳也分別遭砍傷。胡女趕緊打電話叫救護車，但林男因心臟遭刺，失血過多，救護人員到場前就已經死亡；另外2人送醫後撿回一命。警方逮捕吳男，檢方依照殺人、殺人未遂等罪，對他提起公訴。

法院審理時，吳男辯稱是3人先攻擊他，他才持刀反擊；另外也否認自己有殺人犯意。但一審法院根據倖存者的供詞，認定吳男下手時均攻擊要害，刀刀凶狠，確實成立殺人、殺人未遂等罪，一審將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審18日宣判，駁回上訴，仍將吳男判處無期徒刑。