三峽雙屍！覺得營養品賣太便宜…阿公「砸爛室友頭」轉身再勒死他

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市三峽區一處榮民之家，18日凌晨發生雙屍命案！一名87歲孔姓住民先是持熱水瓶、玻璃瓶攻擊66歲褚姓住民，接著又跑到隔壁床勒斃94歲張姓住民，2名傷者雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。據悉，孔男罹患阿茲海默症，時常覺得其他人會害他，加上為了營養品問題與其他住民發生爭吵，才會痛下殺手。

▲▼三峽榮民之家18日凌晨發生2死命案。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

回顧整起事發經過，18日凌晨12時許，孔男將家屬準備的營養品賣給褚男1、2罐，事後卻覺得賣太便宜，想要向褚男再收取差額，雙方因此爆發衝突，不料，孔男一怒之下竟持熱水瓶猛砸褚男的頭部，接著再以苦茶油的玻璃瓶繼續砸頭。

凌晨4時許，2名照服員巡房準備替長者換尿布時，這才發現褚男頭破血流，全身都是割傷，房內一片混亂，照服員緊急替褚男進行急救，孰料，孔男因懷疑94歲張姓住民會對他不利，竟趁此時偷偷摸到隔壁床，將張男活活勒斃。

據了解，少校退伍的孔男2019年入住榮民之家，期間沒有任何不良紀錄，至於褚男則是士官長退伍、張男上校退伍，2人分別於2020年、2021年入住。至於詳細事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。