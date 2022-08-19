大陸升級「彩虹- 4」無人機　換裝重油發動機首飛成功

▲彩虹-4無人機換裝重油發動機首飛成功。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸宣佈，自主研發的中空長航時重油無人機近日完成科研試驗，包括自主起降、航點飛行、滿載運輸、最高升限、航程航時等科目。該型無人機在彩虹-4的基礎上採用陸製重油活塞發動機，留空時間較大幅度增加，航程更遠，巡航高度和升限更高，載重能力可增加30%-50%。

據《環球網》報導，大陸航天科技集團航天彩虹無人機股份有限公司宣佈，航天彩虹無人機自主研發的中空長航時重油無人機不久前完成科研試驗。該型無人機圓滿完成了自主起降、航點飛行、滿載運輸、最高升限、航程航時等試驗科目。

報導稱，該型無人機在彩虹-4的基礎上，更換重油發動機，可以說是彩虹-4的「升級版」。新無人機可以滿足「飛得更高、航時更長、安全性更好」的需求，新無人機採用了陸製重油活塞發動機，這標誌著彩虹無人機向國產化改型前進了一步。

彩虹系列無人機總設計師石文解釋，此次彩虹-4 換裝重油發動機具有多項技術提升；因無人機採用新型航空重油發動機，留空時間較大幅度增加，航程更遠，巡航高度和升限更高，載重能力也可增加 30 ％至 50 ％，適用作業的範圍更廣；再者是無人機平台飛行能力及載重能力得到較大幅度提升，可用於高分辨率對地觀測、測繪、通信、航空物探、環境監測、森林防火等。

報導強調，此次試驗順利完成，標誌著此款無人機向市場正式邁進，投入使用後，該型無人機可以執飛高原海島等複雜環境，拓寬無人機應用場景，為應急通信、森林防火、智慧城市等注入活力。