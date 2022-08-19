嫩妻懷孕5月拒絕墮胎！竟被狠夫「放火焚燒」　全身100％灼傷亡

▲黎巴嫩女子懷孕5個月拒絕墮胎，結果被丈夫放火燒死。（圖／翻攝自Annahar Newspaper）



記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩一名男子因為經濟因素，要求懷孕5個月的21歲妻子墮胎，結果遭妻子拒絕後，他竟然直接放火焚燒妻子，導致胎兒死亡、妻子全身3度燒傷，搶救兩周後仍宣告不治。

根據《每日郵報》報導，現年21歲的哈娜（Hana Mohammed Khodor）懷有5個月的身孕，而丈夫卻以家中貧困為由，要求她將孩子拿掉。當哈娜拒絕之後，丈夫就不斷毆打她，最後無法說服墮胎，就將她拖回家中，直接拿煤氣罐放火燒她。據傳哈娜的丈夫犯案後曾試圖逃出國，目前已遭黎巴嫩國家安全部逮捕。

全身瞬間著火的哈娜被緊急送往的黎波里（Tripoli）醫院搶救，醫生表示，由於胎兒已經死亡，不得不進行手術將死胎取出，而哈娜全身100％的3度燒傷，起初勉強依靠生命維持系統撐著，但生存的機率非常渺茫。不過，根據當地媒體最新報導，哈娜在搶救兩個星期之後，仍在17日宣告不治。

目前醫院已經免除了哈娜一部份的手術費用，但每天仍繳交400美元的住院費，這還不包含倖存後的復健治療費用；她的家屬表示，哈娜搶救的兩個星期間，每天都必須輸血，每次的費用是100美元，現在正在尋求捐款幫助。

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