影射「中X」花錢綁小吃店鎖電視頻道　專欄作家誹謗判罰2.5萬

▲洪博學在網媒《民報》的專欄頁面。（圖／翻攝《民報》）

記者黃哲民／台北報導

專欄作家洪博學2018年在網媒《民報》撰文，指稱某集團替小吃店代繳每月500元收視費，「條件就是開店時，只能看『中X』」，中天電視台認為被影射、商譽受損，告洪男涉犯加重誹謗罪，台北地檢署認定洪男PO文沒超出言論自由保障範疇，3度將他不起訴，後經高檢署發回北檢續查起訴，台北地院今判洪男罰金2萬5000元、得易服勞役25天，可上訴。

雙方今都無人到庭聆判。本案高檢署第4度發回北檢續查，並依法命令直接起訴，主因是公平交易委員會介入調查，結論是「並無具體證據顯示，有頻道商或有線電視系統業者以免收視費方式，要求小吃店（餐館）須收看特定新聞頻道」，所以洪男暗指中天花錢綁定小吃業者只能看中天頻道的評論，被認為欠缺事實依據。

洪男否認自己說的是「中天」，主張中天電視台對號入座，反告時任中天董事長潘祖蔭涉犯誣告罪嫌。檢方偵辦認為，台灣本地新聞台不論是中天或中視，都屬於中時旺旺集團，新聞資源共享，潘男提告認為集團遭洪男PO文影射，主觀並無誣告犯意，已將潘男不起訴。

洪博學在《民報》的專欄簡介自述曾任報社總編輯、國際公關公司主管，著有《蔣介石支持台獨》、《籠蛇爭霸中國》等書，現為自由作家。《民報》於2014年創刊，標榜台灣主體意識，支持以台灣名義進入國際社會，2019年起以純網媒方式運作。

本案源於《民報》在2018年12月22日，刊出洪男以《無知是通往奴役的道路》為題的撰文，自稱在當時剛結束的九合一大選後心情惡劣，有1天在1家小吃店吃晚飯，牆上電視正播放「中X新聞」，他想轉台，沒想到被老闆出言制止，問他「收視費你要付嗎？」

洪男在文中指出，一問才知附近店家情況雷同，「某一個集團，已經繳交了收看費，每月五百塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台」、「有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況」。

洪男文中還說「飯店就更離譜了，民視完全被系統鎖定，住店旅客看不到，我看到小吃店餐桌擺了一份中字號和一份聯合重工，老闆說『報紙也是贈送的』，我內心悲哀，實體報紙可以大方贈送，後面沒有紅色資金，誰相信？台灣市井小民，免費接受洗腦，可以賺五百塊，有一天老共真的來了，要砍台灣人腦袋，那麼台灣人應該要付多少錢？才能把腦袋買回來」等語，因此遭中天提告。