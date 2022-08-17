工業停產仍無法緩解用電壓力！　四川達州85萬人或限電2.5小時　

▲四川達州電力吃緊，或採取民生限電2.5小時措施。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川達州電力集團有限公司昨（16）日下午發布《有序限電預告》通知，通知顯示，如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約2.5小時。據了解，當地已採取工業停產及有序限電等措施，電網高峰負荷過大仍持續存在，預估將影響85萬用電人口。

▲四川出現60年一遇的極端高溫，水量銳減導致水力發電能量下挫出現電力缺口。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，達州電力集團有限公司表示，8月7日以來，受極端異常高溫天氣和全省供用電日趨緊張等多重因素疊加影響，達州主城區地方電網已出現較大供電缺口。針對高峰期電網負荷過大、電力供應不足的嚴峻形勢，我司已採取工業用戶停產、有序限電等多種措施竭力緩解電力供需矛盾。盡最大努力保障居民生活用電，盡量做到能不停則不停。

達州電力集團有限公司稱，在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。限電措施會藉由達州電力集團企業官網平台「停電通知」欄目適時發布《有序限電預告》，以便讓用戶提前做好停電準備。

據達州電力集團有限公司資訊顯示，該集團年供電量12億千瓦時，服務面積600平方公里，服務人口85萬。

據悉，四川自8月7日起進入第二輪高溫乾旱天氣，遭遇60年一遇的極端高溫，最大用電負荷也創下歷史新高，再加上平均降水量較常年同期偏少51%、水電站蓄水位列歷史同期最低位，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，全省電力供需出現明顯不平衡狀態。