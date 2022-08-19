2022是「全球傳染病爆發元年」　7大因素醞釀完美風暴

▲新冠疫情至今仍在全球傳播。圖為日本街景。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《商業內幕》報導，2022年是全球傳染病擴散的標誌性年份，世界各地都出現不同傳染病激增的現象。但專家指出，這不是新冠肺炎直接導致，也並非一夕之間發生，而是7大複雜因素互相作用、長期醞釀而成的完美風暴，導致全球經歷另一場疫情大流行的機率「可能在未來數十年翻倍成長」。

除了新冠肺炎以外，歐美今年出現兒童不明肝炎，美國佛州的腦膜炎已經奪走至少12條性命，各地還有新生兒致命腸病毒疫情，已在康乃狄格州釀成一名嬰兒死亡，迦納出現首宗馬堡病毒案例，澳洲及比利時也發現白喉症（diphtheria）捲土重來。專家指出以下7項關鍵因素，將導致這些傳染病的爆發速度加快。

1、人類與動物更密切接觸

世界衛生組織（WHO）於2014年估計，75%新興病原體「源自於動物」，而且這個數字在近幾十年來持續增加。新冠正是透過動物傳染給人類，伊波拉、HIV、MERS、SARS、流感及猴痘也都有動物宿主。

隨著氣候變遷迫使人們及動物離開家園，寵物及動物產品在各國傳播，全球肉品需求也達到史上最高，我們與各種動物的接觸遠比過去更多。

康乃爾大學的疾病管制預防專家瓦爾瑪（Jay Varma）說，「推動傳播的第一個因素是人類與動物的互動越來越多，不論在不完全自然的環境下，或是與過去完全不同的環境」，例如伐木、牲畜隔離及非法野生動物貿易。

加拿大麥基爾大學（McGill University）全球公衛專家派伊（Madhukar Pai）也表示，「人類人口現在如此龐大，我們將滲透各種生態系，並且遇上新的生物，面對這些生物卻可能沒有太多先天免疫。」

▲全球旅行加大傳染病擴散速度及範圍。（圖／路透）



2、全球旅行及移民速度

現代生活的全球化、互聯性及社交性質，使得疾病比過去任何時候，都更有效地在人與人之間傳播，任何傳染病都可能只靠一個航班，抵達世上任何地方。

《新英格蘭醫學雜誌》總編輯魯賓（Dr. Eric Rubin）說，只要有人搭飛機，他們就有非常微小的風險，把新東西攜帶至他處，「搭飛機的人越多，風險就越高。」隨著當代航空旅客人數飆升，新病原體可能傳播得又遠又快。

2022年，猴痘及小兒麻痺都因為飛機傳播，發生跨洲感染。相反地，在全球旅行幾乎停滯的2020年，流感基本上消失了整整一年。

3、日益惡化的氣候危機

《自然》8月刊登的一篇研究指出，在某種程度上，地球上大多數人類病原體都會因為氣候變遷「惡化」，而且已經發生許多案例。

魯賓指出，原本只發生在非洲的茲卡病毒（Zika）如今已擴散至亞洲及美洲，基孔肯雅熱（Chikungunya）也從區域性威脅轉變為全球威脅，因為「熱帶已經移動至歐洲及北美」，昆蟲活動範圍更廣泛，蟲媒傳染病正在改變傳播模式。

▲孩童施打新冠疫苗。（圖／路透）



4、孩童接種的常規疫苗不夠多



在新冠疫情期間，全球各種疫苗的整體接種率，卻以數十年未見的方式急遽下滑，被WHO稱為「近30年來兒童疫苗最大規模的持續下降」。

由於假消息傳播、對疫苗的猶豫心態，許多國家都發生疫苗施打「開倒車」的情況。一旦封鎖、社交距離及口罩措施鬆綁，原本能被疫苗預防的疾病，將不可避免地擴大傳播。

5、全球多年來忽視開發中國家的疾病爆發，如今將要付出代價

派伊認為，人們終究要為陳舊、狹隘且目光短淺的疾病管理方式付出代價，「這麼多年來，非洲有猴痘，但沒有人做些什麼，沒有人給他們疫苗。現在，所有富裕國家突然都開始接種猴痘疫苗了？」

他直言，「如果猴痘在非洲獲得更好地處理，就不會傳播到全球。如果新冠在中低收入國家獲得更好地處理，就不會出現新變異株。如果伊波拉擴散之前，就在西非獲得控制，就不會到達美國。」

▲台北民眾接受新冠病毒採檢。（圖／路透）



6、我們對疾病威脅的看法轉變了

現在，科學家也擁有更好的工具，監測疾病狀況，包括病毒基因測序、檢測病例、並以幾年前不可能做到的方式敲響警鐘。

派伊指出，人們受到新冠經驗影響，忍不住把這些認知帶入往後閱讀的疾病新聞，雖然有時可能誇大事態，但在許多情況下，高度關注都是有道理的。

魯賓也表示，不論社會大眾或專業科學家，「新冠真的改變了我們注意這些事情的方式。每天都有報導指出，世上某地方出現某種疾病」，一部分是因為人們比以往更注意公衛疾病。

7、我們仍不確定新冠將如何影響免疫系統



我們尚不清楚，新冠是否對人們的免疫防禦造成影響，因此新興疾病的威脅尤其令人擔憂。派伊擔心，醫師在疫情期間過度依賴類固醇及抗生素處方藥物，可能引發更多真菌感染、超級細菌及抗藥性案例。