台東蜂蟄事件頻傳！　老翁洗澡也中槍...血壓飆203送醫

▲老翁才剛要打開浴室的門腳底突然傳來一陣劇痛，已被虎頭蜂攻擊。（圖／台東部醫提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功鎮一名70多歲老翁，日前晚間8點多要到屋外的浴室洗澡，才剛要打開浴室的門腳底突然傳來一陣劇痛，心驚之下以為是被蛇或是蜈蚣咬中，開燈看到一隻黑黃相間的虎頭蜂在地上盤旋才意識到被攻擊，立馬開車衝到衛福部台東醫院成功分院掛急診，因為緊張血壓一度飆到203毫米汞柱。

▲老翁開車衝到衛福部台東醫院成功分院掛急診，因為緊張血壓一度飆到203毫米汞柱。

老翁生命徵象穩定意識清楚，篩陰之後抽血確認過敏源，同時幫他打了抗過敏針劑，擔心病患突然休克，醫師還幫老翁吊點滴補充水份，觀察1小時之後身體狀況沒有異常老翁才放心回家；這位老翁平日在山上採集野菜為生，他提起上個月也被虎頭蜂攻擊，平均每年都會因為蜂螫要跑醫院，與他同行的夥伴或多或少都有蜂襲的經驗，大家會避開雜木林等危險地帶，雖然已經盡量小心，還是難免遭到蜂類攻擊；探視老翁的友人說，鎮上最近也有一位婦女遭到蜂叮嘴巴腫成香腸嘴，逢人就被問發生什麼事，上菜市場買菜的時候還被開玩笑是不是被家暴。

▲打了抗過敏針劑，擔心老翁突然休克，醫師還幫老翁吊點滴補充水份。

成功分院統計，今年8月份到10日為止，就有9位民眾因為蜂叮求診，好在多為紅腫疼痛等症狀，即便病患正確說出蜜蜂種類或是因為受到驚嚇無法描述，醫師都必須「抗敵從嚴」，預防病患產生過敏性休克。

老翁離院之前接到家人電話關心無奈地說，隔天還是要上山工作賺錢，只能自己多加小心，或是和夥伴互相提醒，「不過要去洗澡就被叮還真的是第一次」。

