住宜蘭高級飯店！對面房客「沒拉窗簾」洗澡　她驚：裸體看光光

▲原PO看到對面房客洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

因為疫情緣故，多數人選擇在國內旅遊。一名女網友表示，近來很久沒有出去玩了，因此特別到宜蘭一間飯店享受，裡面的設施相當高級，不過她發現浴缸旁邊的窗戶不是防窺玻璃，可以看到對面的房客正在洗澡，感到相當驚訝。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，自從疫情之後，很久沒有出去旅遊了，近日就計畫一趟宜蘭行，還入住了平時一晚1萬多元的酒店，裡面設備相當高級，除了基本備品之外，還有AI系統可以控制電視、燈光和客房服務，走出陽台還看得到宜蘭外海和龜山島，在外面可以感受到陣陣微風，相當適合晚上在外面小酌，讓她覺得很驚奇。

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之後原PO走到浴室，發現洗澡時還可以透過大片窗戶看到外面風景，感覺相當愜意，不過仔細一看發現窗戶竟然不是防窺玻璃，因為能看到對面的房客在洗澡，「雖然離很遠，但還是看得到他裸體」，因此提醒大家以後在飯店洗澡，窗簾還是拉起來比較好。

不少人看到後紛紛笑說，「妹妹為什麼偷看別人洗澡」、「害我一直把圖片放大看在哪裡」、「上次去墾丁也看到對面脫光光在吹頭髮」、「我生日那時候是住對面行館，也跟你一樣看到對面棟的在洗澡」、「可是拉窗簾洗澡的話就沒那個view了，好兩難啊」、「我決定要去住了」，也有人好奇，「裸體是晚上嗎？如果是白天拉窗簾還能被看到也太可怕」，原PO回應，「是白天，對面沒有關上窗簾洗澡，可能想打開看風景吧」。