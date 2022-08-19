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官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

記者黃哲民／台北報導

前年引發勞動基金信心危機的勞動基金炒股案，主嫌勞動部前組長游迺文涉接受投資業者飲宴，並利用職權越過正常流程，指示3家代操基金的券商大買遠東百貨股票，助投資業者高價出脫、不法獲利逾2.7億元，游迺文另被查出涉嫌持有918萬元來源不明財產，台北地院審理1年多，今宣判游迺文有期徒刑9年、褫奪公權5年。

▲游迺文事件未爆發前任勞動基金運用局組長。（圖／翻攝自臺灣證券交易所）

▲游迺文於炒股事件未爆發前，擔任任勞動部勞動基金運用局國內投資組組長。（資料照／翻攝自臺灣證券交易所）

同案其餘11名被告，唐楚烈判刑8年，邱裕元判刑8年、褫奪公權4年，邱明強判刑4年，劉建賢判刑3年8月，復華投信研究員陳周倫判刑10月，闕志昌判刑3年8月，統一證券投信基金經理人孫民承判刑3年8月，統一證券投信基金經理人郭士慶判刑3年4月，統一證券投信基金研究員俞建業判刑8月，謝志英無罪，群益投信研究員湯明真無罪。全案可上訴。

▲▼ 游迺文。（圖／記者劉昌松攝）

▲游迺文。（資料照／記者劉昌松攝）

勞動基金來源為勞工於在職期間，和僱主共同按月繳交的勞保金、勞退金，截至今年（2022年）基金規模高達5.4兆餘元，分成多個大小不同的基金，由主管機關勞動部統籌運用，並由勞動部勞動基金運用局定期招標專業代操業者投資，以穩健獲利為目標，讓勞工退休時能連本帶利領回，炒股弊案引爆政府基金淪為私人金庫的質疑，且官商勾結坑殺政府基金，也產生信心危機。

▲▼ 寶佳資產管理公司執行長唐楚烈 。（圖／記者劉昌松攝）

▲唐楚烈（中） 。（資料照／記者劉昌松攝）

現年52歲的游迺文原任勞動基金運用局國內投資組組長，本案源於時任寶佳資產公司董事暨執行長、嘉源投資公司負責人唐楚烈，與寶佳公司投資主管邱裕元等人，從2019年5月間開始炒作遠百股價，2020年5月起逢高出脫套利，但成交量不如預期，邱裕元找熟識的游迺文幫忙，想靠勞動基金接盤。

▲▼寶佳資產管理公司投資主管邱裕元。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱裕元。（資料照／記者劉昌松攝）

游男主動喬飯局，2020年8月10日和唐楚烈等人在北市1家私廚聚餐，一頓飯花費超過5萬元都由業者買單，游男席間涉多次鼓吹在座券商主管敲進遠百股票，之後更越過勞金局內控流程，涉直接要求代操券商以高於市價的每股24.75元，限價一次大量買進遠百股票。

▲▼勞動基金炒股案，復華投信投資長邱明強拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱明強（中）。（資料照／記者劉昌松攝）

游男當時掌管勞動基金投資規模超過2兆元，簽約代操的復華、統一與群益3家券商聽命行事，違反依照大盤走勢分批、分量掛單買進的慣例，連同勞金局本身至同年9月中旬，共買進22萬餘張遠百股票，寶佳、嘉源2公司同時期順勢倒貨，讓遠百股價維持不墜，且因交易熱絡，還吸引散戶跟進。

後因游男飆罵違反他限價買股要求的下屬，政風系統獲報發現游男異常舉動，勞動部同年9月中旬先將簡任11職等的游男拔官，降調專門委員遠離基金投資業務，並報請廉政署調查。游男請長假申請退休，但沒如願，同年11月27日被台北地檢署指揮廉政署約談到案，訊後被聲押禁見獲准。

▲勞動基金炒股案擴大，統一投信資深副總闕志昌等4人全交保。經理人孫民承離開法院。（圖／記者羅志華攝）

▲孫民承。（圖／資料照）

檢廉查出，寶佳與嘉源2公司本案藉由相對成交行為，不法獲利高達2.7億餘元，包含已實現獲利1.8億餘元、尚未售出股票擬制所得9201萬餘元，唐楚烈、邱裕元與復華投信投資長邱明強、經理劉建賢，到案均被聲押禁見獲准，時任統一證券投信資深副總闕志昌、群益投信專業副總謝志英等涉案券商人員，到案各交保250萬元到5萬元。

檢方去年（2021年）2月8月依《貪污治罪條例》違背職務收受不正利益、圖利、《證券投資信託及顧問法》損害證券投資信託基金資產、《證券交易法》操縱股價與《刑法》行使業務登載不實文書等罪嫌，起訴游男共12人，建請法官重判游男。

▲▼勞動基金炒股案，復華投信基金經理人劉建賢拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉建賢。（資料照／記者劉昌松攝）

唐楚烈等4名在押被告移審北院，各獲交保1000萬元到500萬元，游男也在去年8月審理期間交保500萬元，9名主要被告均限制出境、出海防逃。

此外，游男另被查出2012年9月到2020年9月，個人帳戶共存入918萬元，2020年7月到9月更密集存入3萬元到10萬元，遠超出他每月10萬元薪資卻無法說明來源，檢廉另案偵辦有無涉犯財產來源不明罪嫌。

勞動部在檢方起訴後，開考績會將游男記2大過免職，並對3家代操券商索賠投資遠百股票的損失。勞金局統計勞動基金2020年9月單月大虧749億元，當時宣稱受到新冠肺炎疫情衝擊所致，與游迺文本案行為無太大關連。

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