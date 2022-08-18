趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期台海緊張情勢升級，對於兩岸狀況，中廣董事長趙少康18日批評，蔡英文為了轉移執政不利的焦點頻頻挑釁對岸，讓兩岸衝突加劇，而最大市場就是大陸的觀光業自然首當其衝，但兩岸人民仍然要保持交流，「相信只要來過台灣都會留下美好印象，屆時中共想武統台灣，連自己的人民都會反對，『台灣這麼好，幹嘛打他？』，比幾千億的國防預算有用。」

趙少康今出席「台北市旅館商業同業公會成立76週年會員大會」，他指出，許多業者和自己談到，近年來觀光業者不僅受到疫情衝擊，還因為兩岸衝突加劇，陸客不來導致很多旅店業者的生計受到影響，真的快要撐不下去。行政院統計，近年來台旅客人數衰退超過八成，觀光收入產值更是超過減半，相信不止民宿、旅館業有影響，遊覽車、攤販、觀光景點的收入也銳減不少。

對於觀光業景況，趙少康表示，因為疫情，原本華語跟外語導遊因為疫情，加上來台旅客銳減，人數已經銳減五成以上，這些領有專業證照的導遊，有的去教書、有的去做外送員，有的去旅館做清潔等，讓人既無奈又感傷。面對困境，蔡政府只用補助、補貼的方式處理，不僅緩不濟急，更是治標不治本，業者們苦不堪言，卻有苦難言，蔡政府本末倒置，真的虧欠觀光業。

趙少康指出，對旅館業來說他們要的不是補助，而是更多市場與機會。「給他魚吃，不如給他釣竿釣魚」，補助只是治標，拓展市場才是真正治本的方法。很可惜的是，蔡英文為了轉移執政不利的焦點，只能頻頻挑釁對岸，進而讓兩岸衝突加劇，而台灣觀光最大的市場就是大陸自然首當其衝，沒有收入、只靠補助維繫的生活，對觀光業來說，既沒有保障也難以長久。

趙少康表示，兩岸政治立場或許不同，但人民仍然要保持交流，對岸還是有很多人想來台灣旅遊，「相信只要來過台灣都會留下美好印象，這就是最好的宣導」。只要兩岸民眾關係融洽，對岸人民又對台灣的風景、民情心生好感，到時即便中共想武統台灣，連自己的人民都會反對，「台灣這麼好，幹嘛打他？」這才是對台灣最大的保障，比幾千億的國防預算更有用。