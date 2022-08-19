國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍「近距離」監控共軍054A型飛彈驅逐艦！　第一線畫面首曝光

記者陳家祥／台北報導

台海緊張情勢升級，面對共軍頻頻軍演，我國國軍也日夜整備應對。總統蔡英文18日前往宜蘭蘇澳海軍艦指部168艦隊，為國軍加油打氣並頒發加菜金。面對中國在台灣領海外的騷擾挑釁，蔡英文表示，國軍時時刻刻緊盯敵艦動態，展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮，「我要給予最高的肯定和敬意」。

根據總統府公布的畫面，有不少我國海軍近距離監視共軍艦艇的畫面，且畫面中有我軍艦艇向共軍艦艇喊話，要求轉向的段落。影片中也出現共軍「054A」型飛彈驅逐艦許昌號「（舷號536）」、「054A」飛彈驅逐艦「安陽號(舷號599)」動態畫面，與我國海軍近距併航。

蔡英文表示，要肯定國軍在過去這段時間將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮。總統並代表全體國人，感謝國軍不分晝夜，在第一線守護國家安全，讓全民可以安心如常地渡過每一天。

蔡英文致詞時表示，在7月底，她曾經來到海軍中正基地，見證海軍弟兄姊妹們在漢光演習的精實表現。今天再度來到這裡，最重要的目的，就是慰勞大家這段時間的辛勞。在這段期間，蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有超過2800多名兵力出動。儘管大家任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。

蔡英文指出，在狹窄的船艙環境執行任務，本來就是一件艱苦的事情。面對中國在台灣領海外的騷擾挑釁，更是要時時刻刻緊盯敵艦動態，壓力之大，難以形容。

蔡英文表示，過去這段時間，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮。這樣的表現，她要給予最高的肯定和敬意。

蔡英文提到，最近，有一位國軍同袍在網路上提到對近來中國軍演的想法。他說，「請不要擔心，放心睡覺，因為有一群人不睡覺正在默默守護著台灣」、「24小時守護著大家，守護著每一個住在台灣這塊土地的人」。他還表示，「身為職業軍人，想守護每一個我愛的人，台灣的每一個人」。

蔡英文表示，自己相信，這正是現場海軍弟兄姊妹們以及所有國軍此時此刻的心情及信念。她要告訴大家，國軍的付出，全體國人都有看見，也一定會給國軍最堅強的支持。

蔡英文指出，台灣就像一艘海軍的船艦，雖然有時會遇到不可預期的風浪，但只要船上的夥伴們團結一心，就可以克服眼前的所有挑戰。這就是台灣人民的精神，同時也是海軍官兵的精神。

蔡英文強調，自己要再次代表全體國人，感謝國軍不分晝夜，在第一線守護國家安全，讓全民可以安心如常地渡過每一天，因為大家都堅信，只要中華民國國軍在，安全就會在，「最後也給海軍弟兄姊妹們一個重要的任務，請你們今晚好好用餐、好好休息，以最好的狀態，保持高昂士氣，繼續捍衛我們的海疆」。

▲▼蔡英文在臉書PO出影片幫國軍打氣，疑為海軍艦艇近日在台灣外海近距監控共軍「054A」型飛彈驅逐艦。（圖／取自蔡英文臉書）

▲▼蔡英文在臉書PO出影片幫國軍打氣，畫面中有不少海軍艦艇近日在台灣外海近距監控共軍艦艇的畫面。（圖／取自蔡英文臉書）

▲▼蔡英文在臉書PO出影片幫國軍打氣，疑為海軍艦艇近日在台灣外海近距監控共軍「054A」型飛彈驅逐艦。（圖／取自蔡英文臉書）

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