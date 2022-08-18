選前100天／林佳龍支持度回升　1族群成侯友宜連任隱憂

▲國民黨新北市長參選人侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

九合一大選倒數100天，民進黨已徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，國民黨則在17日提名新北市長侯友宜競選連任。觀察各家民調，侯友宜儘管有5成以上支持度，但因「恩恩案」失去泛綠民眾信任，隨著林佳龍投入選戰、綠營逐漸回歸，新北後續選情有待觀察。

侯友宜曾任桃園縣政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、內政部警政署署長，2010年擔任中央警察大學校長時轉任政務官，隨後與朱立倫搭檔參選新北市長，總共擔任8年的新北市副市長，2018年改為競選新北市長，以116萬5130票（57.15%）當選，大勝時任民進黨新北市長候選人蘇貞昌29萬票以上。

警界資歷深厚、為新北市服務前後長達12年的侯友宜，這次的對手是擁有中央、地方行政資歷的林佳龍，他曾任行政院新聞局長、總統府副秘書長、立委、台中市長、交通部長、無任所大使等職。

儘管林佳龍先前多次表達參選台北市長的意願，但他在7月13日獲得民進黨徵召參選新北市長後，競選團隊在數日內快速成型。面對當時僅剩139天的選戰，林佳龍多次指出侯友宜任內城市外交成績、社宅數規劃不足等市政議題，也提出4大政策目標、20大政策願景。對於重創侯友宜形象的「恩恩案」，則喊出若當選要公布迄今仍有爭議的「恩恩案」所有資料。

「恩恩案」始於新北市中和1名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情急轉直下，不幸於4月19日病逝的我國首例兒童死亡案例。由於有媒體於6月下旬公開11個錄音譯文，內容顯示，恩恩母親按規定致電衛生所卻沒人接電話，更3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命，新北市府與侯友宜當時因而遭到各界質疑。

根據《美麗島電子報》6月民調結果，在「恩恩案」發生後，侯友宜信任度雖排序第一，但與4月調查結果相比，其信任度已減少11%、不信任度大增11.5%。若觀察交叉分析結果可發現，泛綠民眾對侯友宜信任度減少24.5%、不信任度增加24%，顯見「恩恩案」動搖侯友宜「超越藍綠」形象，進一步為新北市長選舉及下屆總統選舉埋下隱憂。

林佳龍支持度則因民進黨確定新北人選，綠營票源逐漸產生凝聚，《ETtoday》7月民調顯示，侯友宜支持度為56.1%，林佳龍支持度則相較3月大幅提升5%至30.8%，儘管侯友宜大幅領先，但2人支持度已經拉近。

距九合一大選剩不到4個月，新北市長選情是否會如林佳龍所言出現逆轉勝，而距今已過1個多月的「恩恩案」能否持續發酵，皆有待觀察。