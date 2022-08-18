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千萬不要亂踩！12星座感情「三大地雷」

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲每個人內心深處或多或少都有不願被人觸碰的「敏感點」。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

每個人都有自己不願被觸碰的隱私，甚至是內心深處己的禁區，據《星座好朋友》網站分析，如果想讓感情沒有裂痕，12星座的雷區千萬不要亂踩。

容易因為被翻舊帳而爆發
牡羊、巨蟹、天秤、魔羯

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回憶對開創星座是珍貴的，過去歲月累積了現在的他，所以翻舊帳，無疑像是在逼迫他否定過去的記憶，雖然他們認定另一半為自己人後，會變得較嚴厲與說話直接，但這也是因為把對方當家人，才會有的信任與放鬆，因此重感情的開創星座會認為，交往當下就應該要培養感情，若對方無法當開創星座的後盾，也不要翻舊帳、往家裡扔炸彈，當心他們是會記仇的。

容易因為被人身攻擊而爆發
金牛、獅子、天蠍、水瓶

固定星座人的心中都有自卑的點，例如:年齡、外型、財力、能力等，吵架歸吵架，如果對方戳中他的自卑點，那可是感情一去不回頭，另外，也不能扯到固定星座的家人或家族，例如:你們家如何如何、你爸媽怎樣怎樣，所以以也一樣什麼的，這無疑是踩到他們的兩大地雷，從此任何甜言蜜語，也無法再挽回，因為你們已經徹底打壞固定星座信任感了。

容易因為被威脅分手而爆發
雙子、處女、射手、雙魚

如果沒有真的要跟變動星座分手，卻時常將分手掛在嘴裡，那他們就會讓你夢想成真，因為對變動星座來說，或許本來就有想離開的心，或說不定正覺得一個人也挺好的，既然對方提出，他們也樂得輕鬆解套，也有可能是他們自尊心高、怕被瞧不起，不想被當成死皮賴臉不放手的人，所以只要對方提出分手，就算很愛你，變動星座也有可能會忍痛答應。

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