作夢都會笑　4星座「五星逆行前」轉運

▲摩羯座將被財氣淹沒。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾17日在臉書分享，五星逆行前，摩羯座、牡羊座、雙子座、雙魚座4星座要轉運了，其中摩羯將被財氣淹沒，牡羊戀愛運大好。

艾菲爾說，這周是五星逆行的前夕，象徵突變的天王星（08/24~01/24）也即將在下周加入逆行行列，現在正在逆行的四星有冥王星（04/30~10/9）、土星（06/05~10/23）、海王星（06/28~12/4)、木星（07/29~11/24)，你是否已經感到快要有些喘不過氣，需要一點小確幸來滋潤你的生活呢？以下為擁抱小確幸星座：

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摩羯座：財氣淹沒

五星逆行前，金木連線，摩羯座的資源宮位發威，是財神眷顧你的大好時期。偏財運爆棚的你，有可能隨意走在路上都能撿到錢，投資已久的項目大開紅盤，友人歸還一筆為數不小的欠款，他人饋贈你的精品禮物，抽獎活動頻頻中獎，讓你一時之間被滿滿財氣淹沒，在睡夢中都是笑嘻嘻的好心情。

牡羊座：戀愛大好

五星逆行前，木星與金星分別待在白羊座的命宮與戀愛宮位，聯手射下愛神的箭，你的個人魅力與桃花運在此時爆棚大開，你有滿腔的浪漫情懷，渴望身邊能有人與你共譜戀曲。記得多出入文藝氣息的場所，容易結識優質對象，你將很快就墜入愛河。若是有伴者好好把握夏天的尾巴，將關係推進到下一個階段。

▼牡羊座桃花來了。（示意圖／記者黃克翔攝）



雙子座：貴人際遇

五星逆行前，木星與金星在雙子座的人際交流宮位同步連線，此時你特別容易在公眾場合中，相識與你志同道合的朋友，或是來自不同領域的朋友，在你有困難的時候對你伸出援手，在事業上為你推波助瀾。加上你天生就有的社交能力，許多工作在與人交際之時就能完成，或是吸引許多人來成就你想完成的事情。

雙魚座：吸金體質優良

五星逆行前，待在雙魚座財帛宮的木星雖然正在逆行中，不過有金星力量的加持，此時你的吸金體質還是一樣優良。原有的工作與事業得到金主挹資，或是心懷創業夢想的你，得到門路與資源，也可能是曾被同業搶走的客戶回頭找你合作，甚至加碼合作資金，讓你數著業績分紅獎金數到手軟。