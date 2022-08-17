3星座遭背叛後過更好　天蠍狂咒罵打探對方下場

▲小孟老師說，當獅子座的朋友有情傷時，你會是最佳的特效藥。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家小孟老師今天（17日）在臉書表示，獅子座、摩羯座、天蠍座遭人背叛後，會越過越好。

Top 1天蠍座：燃起鬥智，悔不當初

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天蠍遭人背叛，他們會不甘心，反而會激起他們對生活的熱情，會四處打探對方下場如何；此外，也會不斷咒罵這個人，不過，他們擅長攻於心計，很快地就能恢復生活。

而他們也會開始忙於理財佈局，穿著打扮也會變得有品味，開始研究流行時尚，也會想當個女強人，不會讓自己再那麼輕易相信男人。此外，天蠍也會整理好自己的內在、外在後，等待時機出現，在甩他們的人面前晃呀晃，讓對方知道自己目前條件有多好。

▼摩羯越挫越勇。（示意圖／記者黃克翔攝）



Top 2摩羯座：逆風高飛，越挑越好

遭遇背叛後，摩羯座會越挫越勇，他們會記取教訓，不會再碰觸相同類型的人；此外，也會越挑越好，價值觀也會趨於成熟，並且審美觀念也會著重內涵。

摩羯年輕時相當重視外表，長大後著重心靈內在提升，當他們遭遇背叛後，也會重視一個人的心靈層面，所以越老交到的另一半，越會對自己的胃。

Top 3獅子座：學習招數，療癒他人

獅子座一旦遭遇背叛，他們會學習花心之人如何傷害自己的招數，並且開始探索這種會背叛人的心裡在想什麼；此外，當周圍朋友也有類似被人背叛的遭遇時，他們也會帶領朋友成長，也能告知朋友要如何運用手段來對付花心之人。

正因如此當朋友有情傷時，你會是最佳的特效藥，因為你過往的經歷，會讓你變成療癒高手與心靈達人。