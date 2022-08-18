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柳營奇美醫院新設立工作強化團隊　嘉惠溪北地區職災勞工

▲柳營奇美醫院於7月成立工作強化中心，透過工作能力評估，訂定職能復健計畫，藉由專業的協助，讓職業傷病勞工能儘速重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲柳營奇美醫院於7月成立工作強化中心，透過工作能力評估，訂定職能復健計畫，藉由專業的協助，讓職業傷病勞工能儘速重返職場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

柳營奇美醫院於7月成立工作強化中心，透過工作能力評估，訂定職能復健計畫，藉由專業的協助，讓職業傷病勞工能儘速重返職場，減少職災勞工在等待復工或嘗試復工期間所耗費之時間、金錢、醫療及社會成本，透過柳營奇美醫院新成立工作強化訓練團隊，期能嘉惠台南市溪北地區之職災勞工。

台南市政府非常重視職災問題，針對發生職災勞工及其家屬除發放受傷住院慰問金、失能慰問金、死亡慰問金外，更考量台南市幅員廣闊，發生職業傷病勞工往往因位處偏遠地區，交通不便及經濟因素考量而未參加工作強化訓練，因此錯失治療之黃金時期，造成重返工作職場的時間延後或無法順利重返職場，為鼓勵並協助設籍於台南市之遭受職業傷病勞工，能透過功能性衛生教育、功能性運動、真實或模擬性的工作活動、職務再設計等工作強化方式，藉以改善傷病勞工的生理、心理、社會功能，促進其儘快重返職場，特訂定「辦理職業傷病勞工參加工作強化訓練交通補助實施計畫」。本計畫申請資格為設籍於台南市之發生職業傷病勞工，並參加轄內成大、永康奇美及柳營奇美醫院工作強化中心之工作強化訓練，按實際參加次數核給每人每次交通費補助新台幣100元。

勞工局長王鑫基也表示，台南市目前有成大工作強化團隊，永康奇美醫院及新成立柳營奇美醫院3個工作強化訓練中心，透過柳營奇美醫院新成立工作強化訓練團隊，期能嘉惠本市溪北地區之職災勞工。此外，為減少勞工在傷病後所面臨的生活與經濟困難及工作能力損失，成大工作強化中心，永康奇美醫院及新成立之柳營奇美醫院工作強化團隊，專為受到職業災害的勞工提供工作能力訓練，使職災勞工傷病後能儘快及安全地回到工作崗位，若有職災工作強化相關問題，除洽詢勞工局，也可撥打柳營奇美醫院工作強化中心06-6226999分機71098，永康奇美醫院工作強化中心06-2812811分機55030，成大工作強化中心06-2353535分機5918。

另針對發生職災之勞工家庭，市府亦特別推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，由勞工局職災個管員提供本市職災勞工有關職災法令及權益諮詢、心理支持及社會適應服務、協助請領職災給付或津貼、並轉介就業服務、職業訓練、醫療職能復健、職業重建、法律協助、急難救助等資源，籲請民眾若有職災相關問題，可撥打勞工局諮詢專線：民治市政中心06-6377337李小姐、郭小姐、高先生；永華市政中心06-2991111分機1036、8535、8538蘇小姐、陳小姐、孫小姐。

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