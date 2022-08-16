理事長邀演講　「下飛機被載到郊區」他見1幕驚覺被騙！逃亡過程曝

▲他一下飛機後發現不對勁。 （示意圖／記者游宗樺攝）

記者施怡妏／綜合報導

近來台灣人遭誘騙至柬埔寨受困事件頻傳，社群行銷講師權自強坦言，柬埔寨是他最常去的國家，柬埔寨一些官員雖然有著混亂、貪腐的現象，但人民大部份都是善良的，他認為，有問題的只是極少數的人，而且可能是台灣人，「因為自己人騙自己人，才是最容易上當的」，並分享自己受騙並成功脫逃的故事。

權自強在臉書發文，分享多年前受騙的故事，他回憶第一次的大陸行，當時他已是個小有名氣的行銷講師，有個民宿協會的理事長邀約他到杭州演講上課，機票、台胞證、住宿、伙食全都包，講師費就按照大陸行情。他聽完後立刻答應，直接約出國當天在桃園機場見面，出國當天他看著機票上寫著「南寧」，但他沒去過大陸不曉得南寧在哪，以為只是杭州的某個機場，就和理事長一起上了飛機。

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▲上網查找「南寧詐騙」，驚覺自己被騙了。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

抵達南寧機場後，他打開手機查「南寧究竟和杭州有多遠？」一查後發現天差地遠，他詢問理事長「不是說要去杭州嗎？怎麼跑到廣西來了？」對方掰了個理由，說上課地點在這，相信他跟著走就對了。權自強人生地不熟，加上又是深夜時分，半脅迫被帶上小巴士，前往住宿的地方。

坐上巴士後，大家談論著賺了多少錢，來一趟回台灣後就可以買房之類的話題。權自強坐在最後一排，用手機查找「南寧詐騙」，果不其然，有一堆受害者分享慘痛的經驗，「被各種名目騙到這裡來，美其名是要讓我們賺錢，其實是要強迫我們加入某直銷體系，沒有消費個幾十萬元是不會放我們回去的，沒錢就刷卡，否則就想辦法籌到錢才能走」。

車子開到偏遠的郊區停下來，是一棟老舊宿舍，每人分到一間髒髒舊舊的房，權自強心中已認定自己被騙，但在陌生的環境根本無計可施，連報警要打幾號都不知道，此時，他牙一咬打開房門，趁沒人注意二話不說衝出宿舍大樓，拖著行李箱走在路上，剛好有輛計程車經過，他上車後請司機載他到乾淨的旅館。

▲當天晚上他就逃出宿舍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

鎮定下來後，他開始計畫下一步，「既然來都來了，就乾脆在廣西這裡旅遊吧」。平安回到台灣後他立刻報警，並傳訊息請理事長在指定時間內，把這次旅程的所有花費賠償給他，後來對方真的把錢轉給他，「這件事就算了，當做是有人出錢讓我去旅遊了一趟」。

最後他提到，很多騙人的都是你身邊的親朋好友，而且可能是很有名望的人，不一定都是柬埔寨人或外國人，而且「被騙的人不一定都是無知或貪財」，騙子會用各種名目來誘騙你，你可能以為只是接了一份工作，殊不知背後隱藏了危機，「大家不要再責怪那些被騙的人笨或警覺心不夠，最可惡的其實是那些幫忙一起誘騙的台灣人啊！」

本文獲得權自強授權提供轉載

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