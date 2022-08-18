快訊／陳修將涉虐殺22歲小三！　傷害致死罪判刑9年6月

▲陳修將涉嫌殺害年僅22歲的胡姓小三。（資料圖／記翻自胡女、陳修將臉書）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

「76行者」前總召陳修將，2021年間因懷疑胡姓小三在外有小王，涉嫌活活打死人，事後他只承認有甩胡女巴掌，辯稱胡女士自己撞牆致死，也拒絕測謊，面對檢方偵訊還3度更改供述，被依殺人罪嫌提起公訴。稍早彰化地方法院宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。可上訴。

40歲的陳修將先前擔任知名遺體修復團隊「76行者」總召集人，常年熱心公益，營造浪子回頭、愛家的好形象，不料，2021年10月15日卻爆出涉嫌殺害年僅22歲的胡姓小三，令外界感到相當震驚。

回顧整起事發經過，2021年10月8日陳修將與胡女入住彰化縣埔心鄉一間汽車旅館，期間有換房居住，13日與胡女共同外出2小時，15日凌晨他突然帶滿身瘀青的胡女就醫，但胡到院前已經死亡。

▲陳修將否認虐打女友，2021年10月15日他送渾身傷的胡女就醫。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上的瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了。

等到陳修將被羈押後，改口稱，他是因為胡女與陳男有性關係，才於10月初有打胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，他都僅是打胡女巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，他沒有打被害人手臂，胡女體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與他無關。

陳修將又稱，10月14日下午與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，還出手阻擋她，強調胡女身上嚴重的傷勢都不是自己造成的。

但經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑。彰化地方法院今宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。可上訴。