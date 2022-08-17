逆境少年再出發！法務部擴大實施「逆境少年及家庭服務計畫」

▲法務部長蔡清祥談「司法矯治少年家庭支持輔導方案」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署誠正中學今年初試辦「司法矯治少年家庭支持輔導方案」，為司法少年提供正向家庭能量與身心健全環境，減少犯罪之危險因子。由於成效良好，法務部長蔡清祥已經指示，未來要在誠正中學、明陽中學、敦品中學、勵志中學，4所矯正學校擴大實施。

本次「司法矯治少年家庭支持輔導方案」，是由法務部與衛福部共同推動試辦，希望落實《兒童權利公約》強調之預防兒少犯罪與早期干預俾及早介入家庭之支持與陪伴，並藉由此計畫，以貫穿式保護服務，針對進入司法系統中的少年及其家庭關懷輔導，並持續至少年離開矯正學校之後的追蹤輔導。

計畫開始後，蔡清祥非常注意方案成效，希望能真正發揮協助司法矯治少年順利重返校園、適應社會之目的。他也殷切叮嚀承辦之矯正署人員，「一個孩子都不能少」！期許讓每一個迷航的司法少年，都能在眾人的幫助下找到回家與人生的道路。

誠正中學的小君（化名）從小經歷母親離棄、妹妹車禍身亡，及因久病纏身而無能為力的父親。家與親情都被掏空的小君，在此逆境下進入誠正中學，滿滿的遺憾與失落總是在其清秀稚嫩的臉龐下不斷湧現。後來在學校老師、矯正機關人員與社工不斷的努力及鼓勵下，終於敞開心胸透過視訊好好地跟重病的父親道別，當小君與父親隔著螢幕都流下眼淚時，兩人的距離不再遙遠。

這樣的例子不勝枚舉，經由持續的跨機關合作，包括協助家庭與小孩間各項需求評估、社工陪同家屬探視小孩之家庭情感連結與支持、親子溝通與親職技巧增能以修復家庭關係及各項協助少年出校後就業、就學之社會適應能力培養等，至今年8月17日止，已辦理三季之「逆境少年及家庭支持服務網絡聯繫會議」，參與的法官、保護官、社工及學校人員高達673人次，引發迴響。