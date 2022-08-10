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快訊／「瑞典坦克」國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車釀2傷

▲▼ 國道一號北上128公里車禍，volvo撞防撞車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

▲ 國道一號北上128公里車禍，一台volvo休旅車自撞防撞車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

國道一號北上128公里處今（10）日早上10時47分許，一輛素有「瑞典坦克」封號品牌的Volvo休旅車，撞上正在內線施工的防撞車，占用內側車道，所幸車上2人只受到輕傷，警消獲報到場後，將2人送醫治療。駕駛表示，他從台中開車要到桃園出差，車輛是新買的高價休旅車，當時採自動駕駛模式，也不清楚為何車輛防撞裝置沒有啟動，不過詳細肇事原因還有待警方調查釐清。

▲▼ 國道一號北上128公里車禍，volvo撞防撞車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

▲▼國道一號北上128公里處，休旅車撞上施工防撞車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼國道一號北上128公里處，休旅車撞上施工防撞車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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