開學在即＋疫情反轉　北市加開青少年疫苗接種「今起開放報名」

▲中小學即將開學，加上北部疫情反轉向上，北市教育局宣布加開成德市場施打專案。（圖／北市府提供）

記者許敏溶／台北報導

全國中小學將在8月30日開學，因應「BA.5」疫情將反轉向上，台北市教育局今（18日）宣布，針對12到18歲學生BNT疫苗接種，再加開成德市場專案，但僅有600個名額，即日起到週六（20日）中午開放預約，預計週六下午施打，請家長和學生把握接種機會。

指揮中心指揮官王必勝昨表示，隨著BA.5疫情即將到來，預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯，由於中小學即將開學，北市教育局也在今天緊急宣布，加開成德市場專案，但僅有600個名額。

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▲因應北部疫情將反轉向上，北市教育局宣布加開成德市場施打專案。（圖／北市教育局提供）

北市教育局指出，針對12至18歲北市國高中生，原訂本週六在懷生國中與宏恩綜合醫院合作開設一場校園集中接種站，從本週一（15日）起預約登記，截至今日已預約額滿；因應疫情發展，今天再加開成德市場專案，提供 600 個名額，提供台北市本12至18 歲學生施打BNT疫苗第1劑、第2劑及第3劑（追加劑）接種。

教育局提醒，若有接種意願，即日起到本週六中午 12 時前，可至聯醫忠孝院區網站預約，但若是報名額滿即提前結束預約，，並根據預約時段，在本週六下午到成德市場3樓接種疫苗（南港區同德路100號），接種當日由家長陪同並記得攜帶健保卡、家長簽名同意書，倘若接種第2劑或第3劑者，則需要攜帶小黃卡。

除了北市專案接種外，教育局指出，還可透過台北市衛生局疫苗預約平台預約第 25 期疫苗登記，自即日起至明天（19日）開放預約，並在8 月 22 日至 8 月 28 日進行接種；此外，北市各合約醫院，也同步開設特別門診提供兒童 BNT 及莫德納疫苗，方便家長選擇施打時間。

