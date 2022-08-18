小鮮肉騎14萬檔車衰遇鬼切姨　360度「蓋棉被」重摔畫面曝

記者許權毅／台中報導

超痛畫面曝光！台中一名19歲吳姓騎士15日行經大甲中山路一段時，對向車道的張姓婦人未禮讓直行車，直接「鬼切」跟吳男發生碰撞，吳男煞車不及當場360度蓋棉被慘摔，事發後車行車紀錄器也拍下完整過程，所幸2人送醫後並無大礙，不過吳男要價14萬的愛車也傷痕累累。

▲台中一名檔車騎士遇到鬼切姨發生車禍。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）

吳男後方行車紀錄器拍下事發過程，張姓婦人騎乘機車欲左轉進入中山路一段568巷，卻突然橫向鬼切跟吳男發生車禍，吳男車輛直接翻一圈，自己則是手腳著地，張婦也重摔倒地。吳男事後將影片投稿到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，並說自己被三寶擊落，當下阿嬤要過不過，快到了才左轉。

▲台中大甲15日發生一起車禍，19歲吳男騎乘要價14萬的檔車重摔。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

大甲警方表示，初判肇因為張女橫越道路不慎，吳男未注意車前狀況，詳細肇責仍待調查釐清。專家透露，吳男騎乘的機車為知名廠商的小仿賽155c.c.白牌檔車，騎乘的有可能是舊款V3或新款V4，售價大約落在13到14萬左右。

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