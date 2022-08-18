艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字　網罵爆：小心有報應

記者邱晟軒／綜合報導

藝人艾成昨天上午被發現墜落蘆洲捷運站3號出口，當場身亡，震驚演藝圈。不過，有網友今（18日）發現，艾成在維基百科頁面上「死因」一欄被有心人士拿來開低級玩笑，引發大批網友痛批，「人躲在鍵盤後面所產生的惡意沒有極限」、「小心有報應」。

有網友今一早在臉書公開社團《爆廢公社》貼出維基百科截圖「這樣真的合適嗎？」原來維基百科上，艾成死因一欄遭惡意編輯為「艾的迫降」。原PO發現修改時間為今晨7點43分，截稿前已更正為「墜樓」。

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▲艾成墜樓身亡，維基百科上死因一欄被惡意亂改！（圖／爆廢公社）

消息曝光後，立刻掀起大批網友熱烈討論，「自以為很好笑的梗，改這些的我相信會自有報應」、「真的吃飽太閒，這種人真可憐，平常一定很孤獨」、「名副其實的地獄梗」、「開這玩笑的根本垃圾」、「超級沒品」、「消費死者的人大概都憤世嫉俗吧」。

許多網友痛批編輯者，「一條生命的殞落不該是嘲笑的話題！對家屬更是二度傷害跟霸凌，人心真的是黑的嗎？」、「人家都過世了，這樣很不道德，也不好笑」、「沒必要這樣用，小心有報應」、「自以為幽默地獄梗，實際上是沒什麼素質的人」、「人躲在鍵盤後面所產生的惡意沒有極限」。

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。警方獲報後也在第一時間將現場圍起，不過警方到場時，發現艾成已死亡，初步判斷並無他殺之嫌。

先前曾傳出，艾成經營艾叻沙，全盛時期有4家店，不過近3年受到疫情衝擊，西門町創始店在日前收攤，只剩下一家，欠債約500萬，王瞳6月受訪時表示，「他（艾成）看到數字血壓高」，但看在她的眼裡，她認為老公近年成長很多。

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