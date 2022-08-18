討債噴紅漆嗆「欠錢錢不還」　4千人笑翻：再凶也要疊字

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書分享一張照片，只見一戶人家的大門被人用紅漆噴字討債，上面寫著5個大字「欠錢錢不還」，讓他感到莫名有喜感。文章公開之後，吸引超過4000名網友按讚，大家紛紛跟著使用疊字留言，調侃債主討債還撒嬌，難怪討不回來，「煞氣a小可愛」、「再怎麼凶也要疊字字」、「欠錢錢，可可愛愛討債債」。

▲大門被人噴紅漆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

照片中，只見一戶人家的大門沒有完全關上，上面除了貼著一張「金雞迎春」的舊春聯，還被人用紅漆噴上5個大字「欠錢錢不還」。原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出照片並表示，「莫名的喜感。」

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文章公開之後，吸引超過4000名網友前來按讚朝聖，大家也跟著使用疊字留言搞笑，「煞氣a小可愛」、「這討錢討得真可愛」、「難怪討不回來」、「討債還撒嬌」、「錢錢是誰」、「壞壞，欠人家錢錢不還」、「再怎麼凶也要疊字字」、「欠錢錢，可可愛愛討債債」、「債主應該是個5歲小孩」。

還有網友半開玩笑糾正，債主應該是想表達「欠錢，錢不還」，但少了標點符號，語氣就差很多。也有網友表示，曾經看過討債的人跑到某戶人家噴漆，結果隔天又跑來再噴一次，原因是「抱歉找錯人」，讓鄰里住戶超級傻眼。