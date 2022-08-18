快訊／三峽榮民之家雙屍血案！住民當照服員面刺殺、勒斃2室友

▲三峽榮民之家命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市三峽一處榮民之家18日凌晨發生雙屍命案！現場照服員在巡房時，驚見87歲孔姓住民正持酒瓶攻擊66歲褚姓住民，照服員隨即進行搶救，但沒想到同一時間，孔男竟又跑到隔壁床勒斃94歲張姓住民，2名傷者經搶救後均宣告不治，而目前孔男已被警方逮捕，全案正積極偵辦中。

初步了解，孔男與禇姓室友因買賣營養品而發生糾紛，他因此心生怨懟，另又懷疑張姓室友想對他不利，因此痛下殺手，不過詳細的事發原因仍待警方進一步調查釐清。