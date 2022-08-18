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柬埔寨「幕後首腦」被起底！斷人腳筋再棄屍　惡魔島繁榮內幕曝

▲▼柬埔寨西港。（圖／記者許靖騏攝）

▲西港。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台人遭拐騙至柬埔寨的事件頻傳，退休資深刑警高仁和日前也在節目上分享，之前有個廚師因為朋友介紹，直飛柬埔寨打拚，本心想一個月能領10萬元薪水，然而實際上根本沒這麼好康，後來更發現其實一落地之後，「真正幕後的老闆都是中國人」。

高仁和在節目《新聞挖挖哇》上分享，他之前有個廚師朋友因為同鄉邀請，決定去柬埔寨當廚師，機票公司出、月薪10萬元，且吃住食宿都有。當時廚師還可以使用通訊軟體，所以他曾告訴高仁和當地沒有想像中那麼好，也沒有10萬元，不過他「說話都說得很保守」。

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廚師也拍攝西港的照片，表示那邊的有錢人很多，且「都是中國人」。後來廚師有段時間沒有聯繫高仁和，等到返台以後才說，當初有8、9個雲林同鄉一起出國，有男有女，但是才一到當地就被戴上頭套，護照也被收走。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

廚師透露他到了柬埔寨以後，根本是進賭場幫忙別人微波，才不是當廚師，而沒多久之後，中國籍老闆就問他要不要換工作？賺的錢比較多。當時有個同鄉在旁邊，便用台語說「不要去」，廚師這才果斷拒絕。事後同鄉透露，那群跟著老闆走的人，全部都被賣掉了，賣到各個地方。

接著高仁和再舉另個例子表示，之前有個80年次的年輕人因為「黑吃黑」，被詐騙集團斷腳筋、被砍死甚至棄屍。不過為何要拍這些照片？廚師解釋，那是要讓「過來的台灣人先看照片、看影片，你如果不從、不做，下場就是這樣」。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨市區。（圖／記者許靖騏攝）

廚師也透露，其實才一落地，「真正幕後的老闆都是中國人」，中國早期在那邊做房地產，投資進去之後，會叫台灣的仲介去賣，可能原本賣10萬元，從台灣來的就賣20萬元，再次轉賣就賣30萬元，「就是那種累積的」，西港也因而繁榮起來，「其實就是中國在控制的，這個地方中國人說了算」。

因此，很多受害者根本不敢去中國大使館，也不敢去報案，「因為你去沒用，大家都合夥的」，高仁和也直呼，當地本身就是「魔鬼島、惡魔島！」

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