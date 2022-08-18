女蛇頭專賣台灣人　關鍵「簡體字筆記本」內容曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

彰化人蛇首腦張姓女子（41歲）專門在台灣詐騙國人前往柬埔寨，昨日（17日）已被收押。檢警調查，張女有一本用簡體字書寫的筆記本，上面詳細描述仲介50多人的相關事實，還記錄招募到泰國1萬元、柬埔寨10萬元等資訊；她在偵訊中坦承是幫背後公司招募，但否認使用詐術欺騙台灣人。

▲警方查扣的關鍵筆記本。（圖／民眾提供，下同）

41歲的張女未婚，外貌出眾、皮膚白皙，還有爆乳E奶的稱號，平時住在彰化市一棟公寓內，多年前曾在通訊行工作，並與中國旅行業者合作，販賣人頭卡（王八機），因此觸法被逮，有詐欺、偽造文書等前科，還曾經因為涉犯「幫助詐欺取財罪」，被法院判處拘役30日，得易科罰金、緩刑2年，同時須向公庫支付1萬元。鄰居透露，張女和其他住戶都不太熟悉，也沒看過她帶年輕人或成群的人回來，沒想到竟然是柬埔寨人蛇集團的相關人員，讓大家嚇了一跳，「真的太可惡了」。

▼▲筆記本內詳細記載各種花費。

張女16日被捕時，正帶著5名受害人準備出發前往柬埔寨，幸好在出境前就被攔截下來。檢警搜查時查扣一本關鍵筆記本，內容詳述仲介50多人前往東南亞的相關事實，也記錄了招募到泰國1萬元、柬埔寨10萬元等資訊，對話大多使用簡體字，其中，有些受害人的名字旁邊被打叉，究竟是在搭機前臨陣脫逃還是已經遇害，仍有待進一步調查釐清。

▼▲張女坦承背後有公司委託，她負責在台灣協助喬人及招募等事宜。（圖／記者鄧木卿翻攝）

張女在偵訊中坦承協助背後公司招募，但矢口否認使用任何詐術來騙台灣人。彰化地院發言人庭長黃齡玉表示，被攔截下來的5名受害人，都是經由臉書或其他通訊軟體得知有招募至境外的工作機會，並與張女聯繫辦理護照或安排住宿，所幸被警察發覺而未遭詐騙出境。

而另一名被逮的林姓男子，他坦承受到張女委託載送受害人去外交部辦理護照，但並未加入人蛇集團組織。法官審酌卷內證據，僅能證明林男確實受到張女委託從事載送工作，在張女的扣案手機中，也未發現林男與其他相關嫌疑人的通話內容，尚難證明林男與張女及其他共犯有從事人蛇集團之犯意聯絡，檢察官聲請羈押為無理由，應予駁回，最終將林男請回。