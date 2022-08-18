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大陸 大陸焦點 特派現場

「忘記開美顏了」　女主播大媽秒變網美！30秒換頭術驚呆網

記者黃翊婷／綜合報導

「啊，忘記開美顏了。」中國一名女主播在直播節目上忘記開美顏，按下特效之後，馬上從大媽臉變成網美臉，差距之大就連粉絲都忍不住留言直呼嚇死了。這段30秒的影片在微博上傳開，掀起網友們留言熱議，「這根本換了個頭」、「亞洲四大邪術」；也有另一派網友認為，女主播應該是開了老年特效，不是真的大媽。

中國女主播忘記開美顏。（圖／翻攝自微博）

▲女主播一開始是大媽臉。（圖／翻攝自微博，下同）

影片中，留著一頭長髮的女主播頭上戴著獸耳髮飾，似乎有粉絲要求跳舞，她回答「不會跳別的」，接著整個人往後坐正，露出全臉，竟然是一名大媽，正要開始跳舞時，她發現自己忘記開美顏特效，驚呼一聲「啊，忘記開美顏了」，下一秒特效一開，馬上從大媽臉變成網美臉。

中國女主播忘記開美顏。（圖／翻攝自微博）

▲下一秒就變成網美臉。

這段30秒的「變臉」影片不僅粉絲看了都忍不住直呼，「哇，妳要嚇死我了」、「手、臉和聲音明顯不符啊」，就連其他網友也紛紛在微博轉分享影片並表示，「驚悚」、「這根本換了個頭」、「亞洲四大邪術」、「美顏加濾鏡、瘦臉等各種特效，全打開就連媽媽都不認識」。

不過，也有部分網友質疑，女主播本人應該不是真的大媽，而是故意開了老年特效，再把老年特效關掉並打開美顏，才能做出這種反差效果。

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