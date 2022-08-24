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最貴1杯500元！超商最新「3款頂級藝伎咖啡」　只有18間門市買得到

▲▼7-11最新3款藝伎咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新3款頂級「藝伎咖啡」，依照處理法不同會散發不同香味。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

衝一趟超商就能品嚐頂級咖啡！超商「精品咖啡品牌」於去年首度推出「阿里山咖啡季」，一開賣就銷售一空，而今年終於帶來好消息，即日起將開賣3款擁有頂級品質的「藝伎咖啡」，售價為250元～500元間，「藝伎咖啡」擁有咖啡界香檳之稱，經過不同處理法會散發獨特香味，愛品嚐咖啡的你絕對不能錯過。

7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」在2021年參與阿里山莊園咖啡精英交流賽競標，首次推出「阿里山咖啡季」深獲消費者喜愛，熱銷一空，而今年自即日起至10/18止再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打3款本土青農種植的藝伎(Geisha)咖啡，將於18家7-11門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限定販售。

▲▼7-11最新3款藝伎咖啡。（圖／7-11提供）

▲這3款藝伎咖啡售價落在250元至500元間。

這3款藝伎咖啡分別為「阿里山-豐山村藝伎咖啡(日曬)」、「阿里山-豐山村藝伎咖啡(蜜處理)」、「阿里山特富野-豆御香藝伎莊園咖啡」，售價250元～500元間。有咖啡界香檳之稱的藝伎(Geisha)咖啡，屬頂級精品咖啡豆品種，此次以獨家微批次訂製豆或參與競標頭等獎之藝伎咖啡豆，經過日曬、水洗或蜜處理等不同處理法後，散發獨特風味，再透過咖啡大師們的專業手沖技術，打造高品質的阿里山精品咖啡，搶攻高端客群。

▲▼「CoCoX海尼根0.0」推出2款「0酒精特調系列飲品」。（圖／CoCo提供）

▲最新「0酒精特調系列手搖杯」開喝了。（圖／CoCo提供）

人氣手搖飲「CoCo」宣布攜手海尼根0.0聯手推出3款「0酒精特調系列」飲品，首推「雲朵海尼根0.0」，使用綠茶作為基底加入海尼根0.0，接著淋上使用來自喜馬拉雅山結晶岩鹽融入香醇濃厚芝士奶蓋，每一口都像在喝鹹甜奶油啤酒，罪惡爆表，再來是「金芒海尼根0.0」、「香檳海尼根0.0」，分別使用芒果、白葡萄搭配海尼根0.0，再放進檸檬片提升風味，果香味十足，即日起全門市開喝。

且今（24）日恰巧適逢周三好友日，CoCo也驚喜祭出限時1天「雲朵海尼根0.0買1送1」優惠，只要於都可訂下單即享優惠，每門市數量有限、售完為止，提醒飲品客制化選項皆相同，無法另行調整。

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